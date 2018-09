Babiš: Důchodová reforma bude, ale nevím kdy

Předseda vlády a ANO Andrej Babiš neví, kdy jeho vláda předloží reformu penzí, k níž se kabinet ANO a ČSSD zavázal v programovém prohlášení. Bude to podle něho záležet na diskusi se sociálními demokraty. Babiš to ve čtvrtek uvedl při interpelacích na dotaz předsedy opoziční ODS Petra Fialy.

"Důchodová reforma musí být diskutována a my se o to aspoň pokusíme. Kdy bude termín, já nevím. Nejsem schopen vám teďka říct termín. My diskutujeme s naším koaličním partnerem o tom," řekl Babiš. Dodal, že vláda zatím prosadila zvýšení penzí, zatímco vlády v čele s ODS problém neřešily.

Občanským demokratům vytkl Babiš jejich návrh na zrušení superhrubé mzdy. "To si zase děláte srandu," řekl. Podle něj by zavedení patnáctiprocentní daně z příjmů znamenalo snížení rozpočtových příjmů o 75 miliard korun ročně. "Dobře víte, že by to zničilo rozpočet," řekl Babiš.

V otázce plnění programového prohlášení vlády Babiš uvedl, že v roce 2016 mělo Česko přebytkový státní rozpočet a na příští rok je "de facto" vyrovnaný, i když je plánován se schodkem 40 miliard korun. Premiér to zdůvodnil nejistotou kolem čerpání peněz z fondů EU.

Babiš rovněž prohlásil, že zrušil imigrační unijní kvóty. "Zrušil jsem kvóty. Všichni křičeli: Nechceme kvóty, no tak za šest měsíců jsem je prosadil, v rámci visegrádské čtyřky, a hlavně s (maďarským) premiérem (Viktorem) Orbánem. Prosadili jsme dobrovolnou relokaci uprchlíků," uvedl.