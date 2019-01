Babiš má pokračovat v čele hnutí ANO, shodli se v krajích

Krajské sněmy hnutí ANO, které nedělí skončily, jednomyslně podpořily, aby premiér Andrej Babiš pokračoval v čele hnutí. Na prvního místopředsedu většinou navrhly nynějšího prvního místopředsedu a šéfa poslaneckého klubu hnutí Jaroslava Faltýnka, nominaci ve svých krajích ale získala také středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a bývalý brněnský primátor Petr Vokřál. O složení předsednictva se rozhodne na celostátním sněmu ANO, který se uskuteční 16. února v Praze. V neděli navečer se jako poslední sešel sněm v Karlovarském kraji.

Babiš hnutí ANO vede od jeho založení a patří i mezi jeho největší sponzory. Zatím nikdy neměl ve volbě předsedy protikandidáta. Na sněmu v roce 2015 dokonce získal 100 procent hlasů, což tehdy kritizoval s tím, že se měl alespoň někdo zdržet. Před dvěma lety ho podpořilo 195 z 210 delegátů.

Souboj se strhne o pozici prvního místopředsedy, kterou obhajuje Faltýnek. Před dvěma lety ho vyzvala Pokorná Jermanová, ale neuspěla a zůstala řadovou místopředsedkyní. Letos získala podporu Středočeského kraje, Jihomoravský kraj navíc doporučil na prvního místopředsedu Vokřála. V ostatních krajích ale sbíral nominace na pozici prvního místopředsedy ANO Faltýnek, kterého podpořil i Babiš. "Pan Faltýnek je pro mě klíčový člověk, který řeší Sněmovnu, které já se moc nevěnuju," řekl v úvodu ledna.

Na pozice řadových místopředsedů nejsilnějšího parlamentního uskupení kraje nominovaly většinou ministra životního prostředí Richarda Brabce, předsedu Sněmovny Radka Vondráčka, Vokřála a Jermanovou. V nominacích se ojediněle objevili také ostravský primátor Tomáš Macura, moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák nebo šéf pražského ANO Jan Říčař.

O pozici místopředsedy ANO projevil zájem také neúspěšný kandidát na pražského primátora Petr Stuchlík. Pražský krajský sněm ho ale nenominoval, protože předsednictvo ANO zatím nepotvrdilo jeho členství ve hnutí. Stuchlík ale ještě může být nominován přímo na celostátním sněmu.

Hnutí ANO by na celostátním sněmu mělo jednat také o kandidátce pro evropské volby. Před pěti lety vedl ANO do eurovoleb Pavel Telička, který se později stal místopředsedou Evropského parlamentu, s hnutím se ale rozešel kvůli sporům s Babišem v pohledu na evropskou i domácí politiku. Nyní Babiš podpořil do čela kandidátky europoslankyni Ditu Charanzovou, která má podporu i z řady krajských sněmů. Před pěti lety ANO evropské volby vyhrálo, získalo čtyři z 21 českých křesel v Evropském parlamentu.