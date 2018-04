Babiš manažersky selhal. Demonstrace jsou na místě, zaznělo v Aréně Jaromíra Soukupa

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát pozval do pořadu Aréna Jaromíra Soukupa místopředsedu ODS Martina Baxu, šéfa SPD a předsedu poslanecké sněmovny PČR Tomia Okamuru, předsedu KDU-ČSL Pavla Bělobrádka a předsedu mandátového a imunitního výboru Stanislava Grospiče. V pořadu se probíraly aktuální témata, která hýbou politickou scénou.

Debata za účasti bouřlivého publika začala zostra. Jako první přišla na přednes aktuální politická situace. Moderátor a zároveň generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup položil svým hostům otázku, co si myslí o procesu sestavování vlády. Jako první se chopil slova Okamura. "Souhlasím s tím, že už to trvá celou věčnost. Veřejnost ale vidí, že hnutí SPD se snaží pracovat. My chceme lidem přidat peníze a je opravdu potřeba, aby se politici dohodli a vznikla vláda s důvěrou," poznamenal.

Na něj v podobném duchu navázal také Bělobrádek. "Řekl bych, že tato situace je velmi nepříjemná, půl roku je skutečně dlouhá doba a jsem toho názoru, že se jedná o manažerské selhání hnutí ANO," tepal vítěze voleb. "Já se ptám, jestli vůbec Andrej Babiš dokáže sestavit vládu," uvedl v podobném duchu jako jeho předchůdci Baxa. Místopředseda KSČM Grospič uvedl, že jeho strana se snažila jednat a udělala maximum proto, aby ta jednání došla do zdárného konce. " Teď je na tahu Andrej Babiš," doplnil.

Jaromír Soukup následně vyzvídal, co si protagonisté pořadu myslí o demonstracích, které se nedávno odehrály v jednotlivých městech České republiky. "Je to podle vás správné," položil otázku generální ředitel TV Barrandov. Slova se chopil Bělobrádek. "Demonstrace patří k demokracii, a pokud to nesklouzne k násilí, tak je to v pořádku. Lidé mají právo i na tuto formu vyjádření," uvedl. Ostatní s ním souhlasili.

"Výsledky voleb by se měly respektovat"

"Co říkáte ale na tu petici, která má nyní 236 tisíc podpisů?" reagoval na to Soukup. "Těch podpisů není málo, ale pořád se nejedná o počet jako u výsledků voleb. Pokud žijeme v právním státě, měli bychom výsledky voleb respektovat," vyjádřil se Grospič.

Následně se téma hovoru stočilo k úternímu jednání prezidenta Miloše Zemana s Andrejem Babišem. "Co říkáte na to, že by měl Andrej Babiš jednat s hnutím SPD a stranou KSČM?" zeptal se Soukup a následně se otočil na Okamuru, aby zjistil, jestli se hnutí SPD nyní cítí jako na koni.

"Tak já jsem rád. Prezident republiky je člověk, který má nejsilnější mandát od lidí a když to přímo zvolený prezident vyhodnotí takto, tak my to bereme jako vážnou informaci. Já si myslím, že už není možnost to dál protahovat. Teď má všechno v rukou Babiš. My ale od počátku říkáme, že chceme být konstruktivní a jsme ochotní v jednání pokračovat," uvedl

Okamura. Zároveň dodal, že je pro hnutí SPD důležitý hlavně program. "My koryta nechceme," poznamenal.

Následně se rozjela debata, při které všichni účastníci řešili různé varianty, které má aktuálně Andrej Babiš k dispozici. Moderátora pořadu však zaujalo nedávné prohlášení Bělobrádka, který navrhl menšinovou vládu bez ANO, SPD a KSČM. "Jak si představujete ten váš návrh?" podivoval se Soukup. "Je to jednoduché, v okamžiku, kdy už je tady půl roku jednání o nové vládě, která zatím nevznikla, beru to jako manažerské selhání od Andreje Babiše. Jsem toho názoru, že vzhledem k situaci by měl tu šanci k vytvoření vlády dostat někdo jiný z ostatních. Třeba pan Fiala. Už je na čase, aby vznikla vláda, variant je tu celá řada," uzavřel Bělobrádek.