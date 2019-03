Babiš na závěr návštěvy pozval do Česka tucet kongresmanů

Premiér Andrej Babiš pozval do Česka členy skupiny přátel ČR v americkém Kongresu. Řekl to novinářům na závěr své návštěvy Spojených států s tím, že návštěva by se mohla uskutečnit po květnových evropských volbách. Babiš se s členy skupiny setkal v pátek v rámci svého programu v Kongresu.

Skupinu přátel ČR tvoří podle Babiše 12 kongresmanů z řad republikánů i demokratů. "Jsou to zástupci států, kde žije česká komunita," řekl premiér. Tito zákonodárci podle něj mohou být spojenci pro Česko v případě, že se bude snažit prosazovat ve Spojených státech své zájmy.

Babiš se v Kongresu setkal také s vůdcem republikánské menšiny ve Sněmovně reprezentantů Kevinem McCarthym. Po schůzkách v Kongresu jednal také se zástupci významných amerických židovských organizací. Podle něj se debata vedla mimo jiné o českém členství v Radě OSN pro lidská práva. Česko letos potřetí zahájilo tříletý mandát v radě a česká diplomacie za jeden z cílů současného členství označila snahu, aby se rada vyváženě věnovala zemím, kde je přístup k lidským právům problémový, a nezaměřovala se nadproporčně na problémy v Izraeli.

Odpoledne místního času Babiš u Pentagonu uctil památku obětí teroristického útoku z 11. září 2001. Po pietě měl možnost krátce hovořit s americkým ministrem obrany Patrickem Shanahanem, se kterým debatoval o společném boji českých a amerických vojáků proti mezinárodnímu terorismu, ale také o možnosti spolupráce při modernizaci české armády. "Ministerstvo obrany organizuje soutěž na nákup vrtulníků. V rámci dodavatelů jsou tam dva američtí výrobci vrtulníku, které my považujeme za favority," řekl Babiš. Vláda ale podle něj čeká na nabídku dodavatelů, důležitá pro ni bude cena.

Babiš v pátek večer místního času (v noci na sobotu SEČ) třídenní návštěvu USA ukončil. Jejím hlavním bodem bylo čtvrteční jednání českého premiéra s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. "Pro mě to bylo velice významná, snad nejvýznamnější událost v mém politickém životě. Myslím si, že jsem si to celkem užil," uzavřel Babiš.