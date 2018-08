Babiš (nejen) o bojkotu Kluse. Velký rozhovor s premiérem

Kalousek, zkorumpované politické strany, novináři a umělci, ti všichni mě chtějí odstranit z politiky, stěžuje si premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro nové vydání časopisu TÝDEN. Věří, že spolupráce s Janem Hamáčkem bude jednoduší než s Bohuslavem Sobotkou, a komunistům se necítí být zavázán.

Pane premiére, zpěvák Tomáš Klus řekl, že bude ignorovat vše, co je spojeno s vaším jménem nebo Agrofertem. Připojili se k němu i herci Jiří Macháček, Iva Pazderková a další. Mrzí vás to?

Upřímně? Moc tomu nerozumím. Snažil jsem se s ním v minulosti setkat, ale odmítl to. Nedal mi šanci některé věci vysvětlit. Moje bývalá firma sponzorovala Colours of Ostrava už pět let před mým vstupem do politiky a pan Klus se teď probudil. Asi chystá novou desku, tak se na mně zviditelňuje. Já jsem v minulosti desítky let kulturu podporoval, moje bývalá firma podporovala mnoho zpěváků. Někteří se teď angažují proti mně. Jako ministr financí jsem navyšoval peníze pro filmaře. Teď se snažíme sehnat peníze do rozpočtu na opravu kulturních památek, takže moc nechápu, co je mi vyčítáno.

Bojkotovat vás začala i známá kuchařka Kamu, přestala psát pro vaše Lidové noviny. Prý nevěděla, že vám patří. Co na to říkáte?

Nic. Z firmy jsem odešel. Paní kuchařka asi nečte noviny, i když se to v nich píše. Bohužel, skupina politiků a vybraných novinářů, která od revoluce názorově ovládá mediální svět naší společnosti, se nevzdává a po neúspěšných kampaních a vymyšlených pseudokauzách pokračuje v očerňování a strašení mou osobou. Je teď moderní za všechno kritizovat Babiše, takže předpokládám, že pro část lidí je to i kalkul, jak ze svého "odporu" něco vytřískat. Ale netvrdím, že je to případ této dámy.

Nebojíte se ale, že bojkot uškodí preferencím vašeho hnutí?

Nevím, to ukáže čas. Je to jen permanentní snaha očerňovat mou osobu vylhanými bludy a odstranit mě z politiky.

Neuvažujete o nějaké protiakci?

Proč bych měl? Mrzí mě to, ale to je asi tak jediné, co k tomu mohu říci. Třeba časem pochopí, že ne vše, co se píše v médiích, je úplně pravda.

Přejděme k vládě. Funguje zhruba měsíc, dva ministři už rezignovali kvůli plagiátorství a není plnohodnotně obsazeno ministerstvo zahraničí. Bude jeho šéfem Miroslav Poche?

Když není ministr, neznamená to, že diplomacie nefunguje. Je to nyní otázka především na předsedu ČSSD Jana Hamáčka, který slíbil, že to v dohledné době vyřeší. Pan prezident pana Pocheho odmítl, takže buď pan Hamáček prezidenta přesvědčí, aby změnil názor, nebo musí přijít s jiným kandidátem.

OBSÁHLÝ ROZHOVOR S PREMIÉREM ANDREJEM BABIŠEM SI PŘEČTĚTE V NOVÉM VYDÁNÍ ČASOPISU TÝDEN, KTERÉ VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ 5. SRPNA 2018.