Babiš nevysvětlil tanec kolem Pocheho. Hamáček: Není to standardní

Předseda ČSSD Jan Hamáček se den po nástupu do čela ministerstva vnitra ujal řízení resortu zahraničních věcí. Nejde podle něho o standardní situaci, úřad přesto bude fungovat plnohodnotně. Premiér Andrej Babiš (ANO) ani Hamáček na tiskové konferenci nevysvětlili okolnosti jmenování. Předseda vlády zopakoval, že prezidentu Miloši Zemanovi předal pouze jeden seznam s navrhovanými ministry. Dříve uvedl, že na něm byl kandidát ČSSD na šéfa diplomacie Miroslav Poche.

Podle Hamáčka nebyla při jmenování vlády porušena ústava. Babiš na dotaz, na základě čeho byl Hamáček řízením Černínského paláce pověřen, neodpověděl s tím, že věc již několikrát komentoval. Server Aktuálně.cz ve středu s odvoláním na nejmenované zdroje z Pražského hradu a místopředsedu ČSSD Martina Netolického napsal, že Babiš Hamáčka navrhl poté, co prezident Miloš Zeman definitivně odmítl jmenovat europoslance Pocheho.

Poche v rozhovoru s ihned.cz uvedl, že na ministerstvo zahraničí nastoupí jako nehonorovaný politický tajemník. Hamáček potvrdil, že Poche bude "stejně jako další nejbližší spolupracovníci ministra" dodávat podklady pro jeho práci. Konkrétní náplň práce bude podle Hamáčka součástí případné dohody o provedení pracovní činnosti.

1/2 Byl jsem pověřen řízením @mzvcr a přebírám ho s plnou zodpovědností. Zároveň ale vím, že je to jen dočasné angažmá a udělám vše pro to, abych resort v co nejbližší době předal novému ministrovi zahraničí za @cssd. Do té doby bude resort fungovat plnohodnotně.