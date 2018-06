Babiš: Poche nevypadl! Kandidáty dostane prezident v pondělí

Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne prezidentovi Miloši Zemanovi kandidáty na jmenování do nové menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD v pondělí. Novinářům řekl, že mezi nimi bude i nominant sociální demokracie do funkce ministra zahraničí Miroslav Poche. Zeman ho odmítá zejména kvůli jeho postojům i migraci.

Zeman v rozhovoru pro Blesk.cz řekl, že Babiš Pocheho nenavrhl, kolonka v seznamu vládních adeptů byla podle prezidenta u ministerstva zahraničí prázdná. Babiš ale uvedl, že se jednalo o neformální informace o nominacích. Předseda ČSSD Jan Hamáček v Otázkách Václava Moravce České televize zdůraznil, že pokud by Babiš Pocheho na ministra nenavrhl, šlo by o porušení koaliční smlouvy a o vládní spolupráci s ANO by nemělo smysl dál jednat.

Pokud by prezident odmítl jmenovat Miroslava Pocheho ministrem zahraničí, byl bych pověren dočasným vedením resortu já, a budeme dál jednat. Tato země potřebuje funkční vládu. - Jan Hamáček (@jhamacek) 22. června 2018

"Oficiální nominaci vlády pošlu v pondělí, podle toho, jak se domluvil pan prezident s panem Hamáčkem. V nominaci bude pan Poche, tak jsem byl informován," uvedl Babiš. Seznam, který od něho prezident už má, byl podle Babiše "neformální informace o tom, kdo koho nominoval, myslím tím hnutí ANO a ČSSD". "Čekalo se na páteční schůzku," dodal Babiš. V pátek se Zeman v Lánech sešel s Hamáčkem jako kandidátem na ministra vnitra i s Pochem.

Hamáček v televizi opět nevyloučil, že pokud Zeman Pocheho nejmenuje, mohl by diplomacii dočasně řídit sám. Kandidáta na ministra ovšem změnit nehodlá.

Proti nominantovi sociálních demokratů na ministra zahraničí se o minulém víkendu ostře vymezili i komunisté. KSČM by měla menšinovou vládu ANO a ČSSD ve sněmovně tolerovat.