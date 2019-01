Babiš potvrdil kandidaturu na předsedu ANO, podpořil i Faltýnka

Premiér Andrej Babiš potvrdil, že bude v polovině února opětovně kandidovat na předsedu ANO. Podpořil také dosavadního prvního místopředsedu hnutí Jaroslava Faltýnka, označil ho za klíčového člověka. Babiš to uvedl v novoročním rozhovoru pro Českou televizi.

"Ano, budu," uvedl Babiš na dotaz, zda hodlá opětovně kandidovat do vedení svého hnutí. Faltýnek, který na sněmu bude obhajovat svou stranickou pozici, má podle Babiše "určitě" jeho podporu. "Pan Faltýnek je pro mě klíčový člověk který řeší Sněmovnu, které já se moc nevěnuju," uvedl předseda vlády. Babiš a Faltýnek patří podle průzkumů k nejpopulárnějším politikům.

Faltýnkovou vyzyvatelkou by mohla být stejně jako na minulém sněmu před dvěma lety středočeská hejtmanka a místopředsedkyně hnutí Jaroslava Pokorná Jermanová. Koncem roku ji do vedení ANO nominovala středočeská organizace hnutí. Podle Babiše bude případná obměna vedení záležet na nominacích z krajů. Budoucí vedení ANO by podle premiérových představ mělo pro hnutí aktivně pracovat.

Na minulém celostátním sněmu v únoru 2017 získal Babiš při obhajobě nejvyšší stranické funkce 195 z 210 možných hlasů. Stejně jako před čtyřmi lety neměl soupeře. Post prvního místopředsedy uhájil šéf sněmovního klubu ANO Faltýnek a Pokorná Jermanová nakonec obhájila křeslo řadové místopředsedkyně. Dalšími místopředsedy jsou bývalý brněnský primátor Petr Vokřál a ministr životního prostředí Richard Brabec.

Sněm by mohl věnovat také volbám do Evropského parlamentu. Lídrem ANO by se podle Babišova přání měla stát europoslankyně a manažerka Dita Charanzová. Vystřídala by na tomto postu měla bývalého eurokomisaře Pavla Teličku, který se s ANO rozešel předloni kvůli podpoře Miloše Zemana ze strany hnutí i rozdílnému pohledu s Babišem na evropské otázky.