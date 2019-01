Babiš se sešel s thajským premiérem, mluvit mají o obchodu

Premiér Andrej Babiš se v Bangkoku sešel se svým thajským protějškem Prajutchem Čan-Očou. Po přivítání s vojenskými poctami před thajským úřadem vlády mají na programu čtvrthodinové jednání ve dvou a další hodinu za účasti národních delegací. Před odletem do Asie Babiš odmítl, že by s bývalým šéfem junty, která se chopila moci v Thajsku v roce 2014, řešil thajské politické otázky. Hlavními tématy jednání s Čan-Očou by měla být obchodní a průmyslová spolupráce.

Babišova návštěva Thajska navazuje na bilaterální setkání předsedů vlád obou zemí v Bruselu loni v říjnu na okraj evropsko-asijského summitu ASEM. V asijské zemi žádný český premiér dodnes nebyl, pouze v roce 1994 do Thajska zavítal na oficiální návštěvu prezident Václav Havel.

Zahraniční obchod Česka s Thajskem je dlouhodobě ve schodku. Do Thajska se podle údajů Českého statistického úřadu v roce 2017 z ČR vyvezlo zboží za zhruba čtyři miliardy korun, opačným směrem putovalo zboží za víc než 28 miliard. Česko do Thajska vyváží hlavně potraviny živočišného původu, plasty, sklo, bižuterii, drahé kovy a drahokamy. Naopak Thajsko do ČR exportuje produkty z rybího masa, výrobky z plastů, kaučuk, umělé hedvábí, traktory a kola.

Český velvyslanec v Thajsku Marek Libřický loni řekl, že obchodování s Thajskem se zkomplikovalo po vojenském převratu, kdy Evropská unie zmrazila jednání o volném obchodu. Situace by se mohla změnit po volbách, které by se měly uskutečnit letos v únoru. Babiš řekl, že podporuje uzavření unijní dohody s Thajskem. Před odletem do Asie v Praze deklaroval, že v Thajsku bude řešit byznys a ne tamní politiku.

Babiš mluvil i s thajským ministrem obrany. Zmínil se v té souvislosti, že Česko nabízí Thajsku řadu zbrojních kontraktů. Ve čtvrtek má český premiér v Bangkoku program především s podnikateli. Zahájí mimo jiné ekonomické fórum a bude jednat se zástupci letecké společnosti Air Asia. Poté zamíří na dva dny do Indie.