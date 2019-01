Babiš se vydá do Asie. Setká se s indickým premiérem

Premiér Andrej Babiš (ANO) příští víkend vyrazí na týdenní cestu do Singapuru, Thajska a Indie. Novinářům to řekl po čtvrtečním obědě s prezidentem Milošem Zemanem. Setkat by se měl mimo jiné s indickým premiérem Naréndrou Módím, vyplývá z materiálu, které předložilo ministerstvo zahraničních věcí k projednání vládě. Babiše doprovodí podnikatelská delegace, do které se podle tiskové mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR Evy Veličkové přihlásilo 57 zástupců firem.

V případě Singapuru bude Babišova cesta prvním kontaktem na úrovni předsedů vlád od roku 2001. Podle materiálu ministerstva zahraničních věcí by měla návštěva podpořit rozvoj bilaterálních vztahů v politické a ekonomické rovině a zároveň umožnit projednat globální i regionální otázky.

Návštěva Thajska má navázat na bilaterální setkání premiérů obou zemí z loňského evropsko-asijského summitu ASEM v Bruselu. Babiš se sejde s thajským předsedou vlády Prajutchem Čan-Očou a vybranými ekonomickými ministry. Při návštěvě by mělo být slavnostně oznámeno zahájení přímé letecké linky Bangkok - Praha v roce 2019.

"Hlavním předmětem jednání bude zhodnocení dosavadního rozvoje bilaterálních vztahů a posouzení jejich perspektiv a možnosti jejich prohloubení zejména v ekonomické oblasti. Předsedové obou vlád budou také jednat o mezinárodně-politické situaci a globálních otázkách," stojí v materiálu MZV.

Do Indie Babiš dorazí především kvůli investičnímu summitu Vibrant Gujarat Global Summit, kterého se zúčastní na pozvání premiéra Módího. Česká republika patří mezi partnerské země festivalu. Babiš cestou do Indie naváže na zářijovou návštěvu indického prezidenta Rám Náth Kóvinda v Praze. S Módím by se měl Babiš setkat na okraj summitu a podle materiálu MZV by mohlo být jednání využito k přijetí společného prohlášení o strategickém partnerství.

Je to v pořadí již desátá mise

V Indii by měl Babiš navštívit také výrobny některých českých společností. "Jednání s nejvyššími indickými představiteli budou využita k vyhodnocení spolupráce v jednotlivých oblastech a projednání možností jejího dalšího rozvoje," stojí v materiálu ministerstva zahraničních věcí.

Na podnikatelskou misi, kterou povede viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Stanislav Kázecký, se podle Veličkové přihlásilo 57 zástupců firem, z nichž 12 se připojí pouze na program v Thajsku a devět v Indii. "V delegaci jsou firmy, které působí například v energetice, zdravotnictví, strojírenství, leteckém a obranném průmyslu," uvedla Veličková.

Do Indie pořádá Svaz průmyslu a dopravy podnikatelskou misi podesáté od roku 1993. "Ačkoliv vstup na indický trh není snadný, má tam pobočky a společné podniky s indickými partnery mnoho českých firem," dodala Veličková.