Babiš si půjde pro radu k Zemanovi. Na předčasné volby nemyslí

Pro premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) bude při dalším postupu při sestavování vlády zásadní stanovisko prezidenta republiky Miloše Zemana. O schůzku ho již požádal. Babiš to v pátek řekl České televizi. S prezidentem se setká v úterý, doplnil později. Vedení sociálních demokratů, s nimiž hnutí ANO dosud vyjednávalo o vládě, se rozhodlo potvrdit konec vyjednávání o vládě.

"Pro mě bude zásadní stanovisko pana prezidenta. Takže já jsem se objednal... A jdu se poradit a ten jeho názor je pro mě zásadní. A samozřejmě je taky zásadní názor našeho poslaneckého klubu, který zasedne příští úterý," řekl Babiš. Zemana označil za velmi zkušeného politika, jehož názory jsou pro něj důležité.

ČSSD ve čtvrtek večer odstoupila od jednání kvůli tomu, že ANO nepřistoupilo na žádnou z variant rozdělení společné vlády, která by vyloučila trestně stíhaného předsedu ANO Babiše v roli premiéra. Podle Babiše trvala ČSSD při jednání stále na obsazení pozice ministra vnitra. "Takže my máme z toho pocit, že vlastně oni přišli na jednání proto, aby vlastně se to zbouralo jenom proto, protože to vypadá, že ta členská základna asi nechtěla vůbec, aby ČSSD šla do vlády s naším hnutím," řekl Babiš v ČT.

Později doplnil, že jeho hnutí se resortu vnitra nechce vzdát a obsadilo ho odborníkem, a nikoli politikem. Při vyjednávání o vládě bylo toto ministerstvo pro ČSSD podle Babiše "vlajkovou lodí" místo resortu práce a sociálních věcí, který je blíže jejich programu. "Já si myslím, že v tom je rozpor, když teda sociální demokracie tvrdí: 'My chceme plnit program,' a jaký program chce plnit na ministerstvu vnitra? Spíš možná chtěli něco přikrýt, nic jiného v tom nevidím," řekl Babiš. O ministerstvo práce podle něj ČSSD zájem nejevila.

"Ne, já už nevím, co bychom ještě víc nabízeli," odpověděl Babiš na dotaz, zda ČSSD osloví s novou nabídkou. Dosavadní nabídku pěti vládních křesel označil za skvělou a poukázal na to, že ČSSD v loňských sněmovních volbách získala zhruba sedm procent hlasů. Předčasné volby podle Babiše nikdo nechce. "Ani my, ani pan prezident, ani strany," řekl. Nedomnívá se, že prezident přijde s návrhem na jmenování úřednické vlády. Dodal, že pokud ho prezident přijme příští týden, je připraven o dalším postupu informovat v příštím týdnu.