Babiš slíbil starostům změny v dávkách na bydlení

Iniciativa starostů Chomutovska za změnu legislativy upravující sociální dávky na bydlení má první výraznější odezvu. Premiér Andrej Babiš (ANO) starostům v dopise přislíbil, že problematiku rozpracují příslušné resorty. Města navrhují, aby byly dávky na bydlení poskytovány maximálně do výše obecního nájmu. Spolu s ostatními starosty Chomutovska to novinářům řekl starosta Kadaně Jiří Kulhánek (ODS).

"Pan premiér považuje náš návrh za realistický. Řekl, že se tím bude zabývat ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo pro místní rozvoj. Do konce letošního roku by měla být nová legislativa, která by znamenala, že se tato dávka sníží. Mohl by se tím omezit obchod s chudobou a příval sociálně slabých k nám do kraje," řekl Kulhánek. S reakcí premiéra jsou starostové spokojeni, vývoj situace hodlají dále sledovat.

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle Babiše nyní kompletuje data dodaná od obcí. "Zatím má k dispozici data od 750 obcí. Jde zhruba o třetinu obcí s relevantním bytovým fondem, zbývající data budou dodána do poloviny února," uvedl v dopise Babiš. Ministerstvo ale musí data ještě dále roztřídit a stanovit postup pro obce, které bytový fond nemají. V příspěvku na bydlení jsou kromě samotného nájemného zahrnuty například i náklady na energie, což bude muset ministerstvo vzít také v potaz.

Starostové Kadaně, Chomutova, Klášterce nad Ohří a Jirkova se na předsedu vlády kvůli sociálním dávkám společně obrátili letos v lednu po letech neúspěšné individuální snahy problém ve svých městech řešit. Spekulanti v těchto městech kupují byty především v panelových domech na sídlištích. Za vysoké nájemné tam pak často v nuzných podmínkách ubytují početné sociálně slabé rodiny. V těchto lokalitách potom výrazně klesá pocit bezpečí obyvatel, vznikají problémy v sousedském soužití, množí se tam štěnice, přibývá vandalismu. Hodnota nemovitostí tak rapidně klesá.

Podle starostů spekulanti od rodin v těchto bytech inkasují často dvojnásobek toho, co je v regionu obvyklé. Dávky potřebným reálně nepomáhají, peníze od státu proudí přímo do rukou spekulantů. Kdyby se podařilo dávky regulovat do výše obecního nájemného, mohlo by to státu ušetřit nejméně stovky milionů korun, míní starostové. Potíže s obchodem s chudobou se kromě Ústeckého kraje hojně vyskytují také v Karlovarském kraji. I tamější starostové jsou připraveni se k iniciativě z Chomutovska připojit, pokud by premiér svůj slib nesplnil.