Babiš trvá na svém, že s StB nespolupracoval. Soud rozhodl jinak

Bratislavský krajský soud v obnoveném líčení zamítl žalobu českého premiéra v demisi Andreje Babiše, že je neoprávněně veden v archivních svazcích někdejší československé tajné policie StB jako agent. Sdělil to mluvčí soudu Pavol Adamčiak. Spor se bratislavskému soudu vrátil po loňském rozhodnutí slovenského ústavního soudu, který zrušil pravomocná rozhodnutí krajského i nejvyššího soudu, jež původně daly Babišovi za pravdu ve sporu se slovenským Ústavem paměti národa (ÚPN).

Rozhodnutí krajského soudu bude pravomocné po jeho doručení Babišovi i ÚPN. Vůči jeho verdiktu nelze použít řádný opravný prostředek.

Zamítnutí Babišovy žaloby v obnoveném líčení není překvapením. Soudci bratislavského soudu byli vázáni rozhodnutím ústavního soudu. Ten ve svém verdiktu kromě jiného uvedl, že žalovanou stranou ve sporech o evidenci osob v dokumentech StB nemá být ÚPN, který na Slovensku například spravuje archivní svazky StB a který je obdobou českého Ústavu pro studium totalitních režimů.

Ústavní soud také konstatoval, že slovenské soudy v Babišově kauze rozsudky chybně založily na svědectví bývalých příslušníků StB, kteří při výpovědích před okresním a krajským soudem nebyli zproštěni mlčenlivosti. Ústavní soud také zpochybnil věrohodnost těchto svědků, kteří vypovídali ve prospěch Babiše a jejichž výpovědi byly klíčové v původním líčení.

"Odvolací soud ve smyslu nálezu ústavního soudu konstatuje, že s ohledem na skutečnost, že ve sporu označený žalovaný není původcem zásahu do práva na ochranu osobnosti žalobce (...), měl soud první instance správně žalobu zamítnout pro nedostatek pasivní věcné legitimace žalovaného," uvedl Adamčiak. Dodal, že z uvedeného důvodu krajský soud nyní změnil původní verdikt okresního soudu tak, že Babišovu žalobu zamítl.

Nespolupracoval jsem, trvá Babiš na svém

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) i po verdiktu slovenského soudu tvrdí, že s komunistickou Státní bezpečností nespolupracoval a označil záležitost za smyšlenou. Mluví o další žalobě. Bratislavský krajský soud v obnoveném líčení zamítl Babišovu žalobu, že je v archivních svazcích někdejší československé tajné policie veden jako agent neoprávněně.

Babiš uvedl, že se o rozhodnutí soudu dozvěděl od médií. "Já se spojím s mým právníkem, určitě to budu žalovat nadále. Samozřejmě mně to vadí, nikdy jsem nespolupracoval, nic jsem nepodepsal a je to smyšlená záležitost. Takových lidí, jako jsem já, je tam vícero, například otec Adély Banášové a další stovky lidí. To rozhodnutí soudu je takové, že ani nevíme, koho máme žalovat. Určitě v tom budeme pokračovat," řekl dnes ČTK a České televizi Babiš.

Politici nejsou překvapení

Místopředseda ČSSD Jan Hamáček rozhodnutí soudu očekával, protože stejně ve věci rozhodl i slovenský ústavní soud. Podle něj záležitost může zasáhnout do nadcházejícího sjezdu sociální demokracie, který se bude zabývat i možnou vládní spoluprací ČSSD s ANO. "Toto je věc, která je další komplikací. Nemohu vyloučit, že to může ovlivnit rozhodování delegátů sjezdu, zda vůbec s hnutím ANO za současné konstelace vyjednávat, či ne," řekl novinářům.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše rozhodnutí slovenského soudu poměry na české politické scéně příliš nezmění. "Pro kritiky pana Babiše se tím nic nemění a, což je možná smutnější, pro spolupracovníky pana Babiše patrně také ne," řekl. "Já jsem si za celou dobu nevšiml, že by pan Babiš někdy vyvodil nějaké osobní důsledky," uvedl na dotaz, zda čeká nějakou změnu postoje přímo od Babiše. Pro Piráty se ani nijak nemění jejich stanovisko k tvorbě vlády. Nadále nepočítají s podporou kabinetu, protože už před volbami vyloučili spolupráci s uskupeními, kde jsou lidé s problematickou minulostí.

"Mě osobně to až tak nepřekvapuje, je to další důvod, proč by pan Babiš neměl být premiérem vlády ČR," uvedl předseda TOP 09 Pospíšil. Připomněl, že Babiš je navíc trestně stíhán kvůli údajnému dotačnímu podvodu v případu Čapí hnízdo. "Evidentně byl agentem StB a takový člověk by téměř 30 let od sametové revoluce neměl stát v čele vlády," dodal Pospíšil. Povolební vyjednávání to však podle něj neovlivní, protože koaličním partnerům ANO, za které Pospíšil považuje SPD a KSČM, to vadit nebude.

Gazdík zdůraznil, že rozhodnutí je pravomocné. Podle něj se ale nedá očekávat, že by rozsudek nějak ovlivnil postoj ANO k jeho předsedovi. "Hnutí ANO se od svého předsedy zatím nehodlá odstřihnout. Nehodlá udělat to, co je v normální demokratické společnosti běžné, že by neměl být trestně stíhaný premiér a rozhodně by neměl spolupracovat se Státní bezpečností," řekl.

Poslanec ODS Marek Benda novinářům řekl, že se rozhodnutí dalo očekávat. "Znamená to, co jsme věděli celou dobu, že pan Babiš byl agentem StB. Postoj ODS se nemění, my si vždy mysleli, že je agentem StB a nedá se s ním vládnout, protože je představitelem populisticko-levicové strany," dodal Benda.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek uvedl, že je pro Česko špatná zpráva, že má takového premiéra. "Sám Andrej Babiš musí zvážit, zda v této situaci setrvá na postu premiéra, zda je to pro naši zemi udržitelné. Zejména je to otázka pro prezidenta a všechny slušné lidi, zda je podpora takového premiéra v souladu s jejich svědomím," napsal Bělobrádek ČTK. Podle prvního místopředsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky rozhodnutí, že Babiš byl veden ve svazcích StB oprávněně, poškozuje reputaci Česka v zahraničí.

Politici však většinou žádnou změnu v postoji prezidenta ohledně Babišova opětovného jmenování předsedou vlády neočekávají. Gazdík připomněl, že Zeman nevyžadoval čisté lustrační osvědčení ani před čtyřmi lety, kdy Babiše jmenoval ministrem financí. Také podle Pospíšila slovenský verdikt Zemana nijak neovlivní, protože nadále pokračuje jejich vzájemná dohoda.