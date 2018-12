Babiš u voličů stále boduje. "Je pro ně svrchovaný vládce"

Kauzy premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše podle opozice poškozují pověst České republiky v zahraničí, jeho pozici u voličů ale zřejmě neovlivní. Babiš potvrdil, že Evropský soud pro lidská práva odmítl jeho žalobu na Slovensko ve sporu o evidenci ve svazcích komunistické Státní bezpečnosti (StB). "Těch kauz je tolik, že volič je unavený a nevnímá míru jejich závažnosti," řekl ČTK předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, Babišovi voliči mají podle něho premiéra za svrchovaného vládce.

Pospíšil sám chápe rozhodnutí soudu tak, že potvrdil, že Babiš zůstává dál agentem StB. "Nedovedu si představit, jak by toto stanovisko mohl nějaký jiný soud zvrátit. Pro mne je ta kauza uzavřená, Andrej Babiš vyčerpal veškeré procesní prostředky, veškeré instance a zůstává dál registrovaným agentem StB," uvedl. Podle něho je paradoxní, že v jednom týdnu se českým premiérem a jeho kauzami zabývají obě evropské instituce, jak Rada Evropy, pod kterou soud spadá, tak Evropská unie. Evropský parlament se bude totiž ve středu zabývat Babišovým údajným střetem zájmů. "Bohužel tyto mezinárodní kauzy českého premiéra Českou republiku jako takovou poškozují," konstatoval.

Ani předseda STAN Petr Gazdík nečeká, že by oznámení nějak otřáslo Babišovou domácí pozicí. "Jeho voličům to nevadilo dosud, nemyslím, že by v tom verdikt evropského soudu něco změnil," míní.

"Vypadá to na dost špatný týden pro českého premiéra, který ve snaze okecat svou roli ve svazcích StB neváhal použít nástroj dosud nevídaný - zažalovat celý sousední stát. Neměl by premiér (Peter) Pellegrini chtít pro Slováky omluvu? Myslím, že za premiéra Babiše, od kterého se jí nedočkáme, by ji měla příští týden vyslovit aspoň Poslanecká sněmovna," reagoval na informaci europoslanec hnutí STAN Stanislav Polčák.

Babiš uvedl, že výrokem Evropského soudu jeho spor nekončí. Pokračovat podle něj bude na Slovensku. Na evropský soud se Babiš obrátil letos v létě. Babiš tvrdí, že je veden jako agent StB neoprávněně, a zažaloval kvůli tomu dříve slovenský Ústav paměti národa (ÚPN). Slovenské soudy daly nejprve Babišovi za pravdu, verdikty ale zrušil ústavní soud. Na evropský soud se premiér obrátil, když neuspěl s dovoláním k nejvyššímu soudu. V posledních týdnech Babiš řeší pochybnosti Evropské komise o jeho roli v přijímání dotací koncernem Agrofert, který převedl do svěřenských fondů. Čelil také kauze údajného zavlečení svého syna obviněného v dotační kauze Čapí hnízdo na Krym.