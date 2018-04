Babiš v Duelu Jaromíra Soukupa: Jsem nepohodlný, cíl je mě zlikvidovat

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup přivítal v pořadu Duel Jaromíra Soukupa premiéra v demisi a předsedu politického hnutí ANO 2011 Andreje Babiše. V nejoblíbenější politické diskusi v Česku se řešily různá témata, která hýbou politickou scénou.

V úvodu začal moderátor pořadu Jaromír Soukup o dlouhotrvajícím společenském problému - korupci. Uvedl, že není slyšet o poctivých podnikatelích, a naopak média opakují jména jako Zdeněk Bakala nebo Daniel Křetínský, kteří zbohatli na obchodováním se státem. "My ale máme šikovné podnikatele, jen se o nich málo mluví," argumentoval Andrej Babiš. Také řekl, že založil korupční hnutí, které úspěšně spoluvládlo v minulém období a nebylo součástí žádného skandálu.

I přes to, že se premiér Babiš snažil odbočit k aktuálnímu sestavování vlády, připravený moderátor ho nasměroval zpátky k prvnímu tématu. Zajímalo ho, jak může podnikatel Bakala v klidu žít bez jakéhokoliv trestu za obchodování se státem s podnikem OKD a že blíž k vězení má sám premiér. "Jsem nepohodlný, cíl je mě zlikvidovat. Mě nikdo nemůže zkorumpovat. Lidé by mě měli hodnotit za to, co jsem dokázal v politice. Mám čistý štít," bránil Andrej Babiš.

Kromě OKD přišla na přetřes také další firma ostravského regionu ArcelorMittal. Generální ředitel televize Barrandov Jaromír Soukup vyjádřil obavu nad tím, aby firmu nepřevzal majitel, který by s ní neměl čisté úmysly. "Tohle si jako stát pohlídáme, aby se to nestalo," oponoval Babiš.

Moderátor opět debatu nasměřoval zpět ke Zdeňku Bakalovi a OKD. Babiš označil Bakalu za asociála, který slíbil pracujícím v Ostravě levné bydlení a dostali pravý opak. Bakalovy činy jsou podle premiéra nemorální a poukázal na slabou roli státu a tehdejších politiků. "OKD jsem v podstatě zachránil, teď ta firma prosperuje," namítl.

Čím méně partnerů ve vládě, tím lépe

Jaromír Soukup se svého hosta tedy šikovně zeptal, zda chce zrušit problematickou reorganizaci policie a proč se při jednání o vládě vzdal ministerstva vnitra, které má v gesci právě policii. "Uvidíme, co se s tím bude dát dělat, až složíme vládu. Nemáme většinový systém, to je největší problém. Můj hlavní cíl je tedy získat důvěru. Věřím, že se dohodneme. Pan Hamáček je jiný než pan Sobotka," řekl premiér v demisi.

Jaromír Soukup poté prozradil, že si dal za cíl bojovat s korupcí v České republice a humorně zeptal se předsedy hnutí, zda se k němu přidá. Ten chce však sestavit vládu a prohlásil, že za minulé funkční období vlády žádný korupční skandál nenastal.

Generálního ředitele Soukupa také zajímal postoj Andreje Babiše ke kauze Libeňský most, který má částečně na starost jeho stranická kolegyně Adriana Krnáčová, která je primátorkou Prahy. Premiér však téma shodil ze stolu. "Neznám podrobnosti této kauzy."

Ke konci pořadu se Jaromír Soukup zeptal Andreje Babiše, zda je schopný sestavit vládu do konce června. "Vyjednávání je těžké. Potřebujeme partnera. Nejraději bych vládl sám, nebojím se toho. Čím méně partnerů ve vládě, tím lépe. Tvrdě pracuji s důvěrou i bez ní," odpověděl Babiš.

Premiér zkritizoval údajně nefunkční poměrný systém, který mu neumožňuje konstruktivně vládnout a zároveň nabídl alternativní systém - většinový. Poté uvedl, že udělal vše, co bylo v jeho silách, aby mohl vládnout. Uzavřel téma prohlášením, ve kterém označil minulé vlády bez jakékoliv vize, a proto trvá absurdně dlouho postavení několik klíčových dopravních spojení.

