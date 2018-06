Babiš v Duelu Jaromíra Soukupa: Kvůli migraci svolávám na pátek Bezpečnostní radu státu!

Premiér Andrej Babiš (ANO) svolává na pátek zvláštní schůzi Bezpečnostní rady státu, chce mluvit o ochraně hranic před uprchlíky, pokud by Německo začalo odmítat migranty přímo na své hranici. Ministerský předseda to řekl v pořadu televize Barrandov DUEL JAROMÍRA SOUKUPA.

Podle Babiše je připraven krizový plán, který počítá s účastí policie a celníků, případně armády.

"Ta situace je napjatá, v Německu se mluví o zavření hranic, Rakousko podobný krok zvažuje. Musíme se připravit. Protože co udělají migranti na zavřených hranicích? Mohou to zkusit přes území Česka. A to nesmíme připustit," řekl Babiš v pořadu Duel Jaromíra Soukupa a v ruce přitom třímal mapu hranic České republiky a vyznačenými hraničními přechody s Německem a Rakouskem. "Chci to probrat na zvláštním zasedání Bezpečnostní rady státu, svolal jsem to na pátek. Musíme ochránit naše hranice. A my to dokážeme. Máme policisty, celníky, vojáky, umíme to, cvičili jsme to," řekl Babiš, který o migraci jednal ve čtvrtek v Budapešti s premiéry Maďarska, Polska a Slovenska, jako host byla na jednání přizvaný i rakouský kancléř. "Visegrádská čtyřka i kancléř Kurz se v pohledu na nelegální migraci shoduje," řekl Babiš.

Spor o migrační plán mezi německým ministrem vnitra Horstem Seehoferem (CSU) a kancléřkou Angelou Merkelovou (CDU) vyvolal v Německu vládní krizi. Merkelová chce najít evropské řešení migračního problému, Seehofer a další politici z CSU nechtějí čekat a některé migranty chtějí odmítat přímo na hranici. Kancléřka se obává, že by to spustilo dominový efekt.

Babiš řekl, že rakouský kancléř Kurz na čtvrteční schůzce v Budapešti avizoval, že pokud by Německo začalo vracet některé migranty od svých hranic, Rakousko by postupovalo stejně. Česko by na to muselo podle Babiše reagovat a bránit svou hranici. "Nemůžeme do Česka pustit migranty," řekl.

Summit některých zemí EU o migraci a azylové politice, který je na neděli svolaný do Bruselu, Babiš označil za neregulérní a svolaný nestandardně. "Návrh toho summitu dopředu je pro nás nepřijatelný, na to máme Evropskou radu a ta je příští týden," řekl. Po setkání s premiéry Maďarska, Polska a Slovenska uvedl, že žádný ze šéfů vlád visegrádské čtyřky (V4) do Bruselu nepojede. Babiš tuto dohodu odůvodnil tím, že premiéři V4 by s předpokládanými závěry schůzky nesouhlasili.

Premiér se v televizi Barrandov také ohradil proti informacím, které se objevily v některých médiích, že na nedělní summit nedostal pozvánku. Tyto informace označil za lži.

Babiš v pořadu televize Barrandov ostře kritizoval postoje Evropské unie. "Evropa v migrační krizi selhala. Nesmyslný byl už ten nápad s kvótami... My jsme proti tomu před lety protestovali. A ti politici, kteří tehdy uprchlíky vítali, teď přijali naši rétoriku. Třeba paní Merkelová teď řekla, že kvóty nic neřeší... Ty čluny s uprchlíky vůbec nesmí vyplout na moře, čluny organizované pašeráky lidí, tou mafií. Musíme vyslat signál, že v Evropě je prostě zavřeno!" řekl Babiš, podle kterého je v Evropě zhruba 1,5 milionu nelegálních migrantů.

Babiš v pořadu televize Barrandov tepal i posilování pohraniční agentury EU Frontex. To by podle něj nemělo spočívat jen v navyšování počtu pracovníků, ale i ve změně kompetencí. "Přece není možné dávat Frontexu stovky milionů eur jen proto, že dělá statistiku ilegálních migrantů, místo toho, aby bojovali proti pašerákům lidí," řekl Babiš. Podle něj je potřeba na severu Afriky zřídit střediska pro migranty, která by EU financovala a v nichž by jim zajišťovala bezpečnost. "Je potřeba zřídit skutečně nějaké tábory mimo Evropu, na území Tunisu nebo Libye... Tam by měla Evropa investovat peníze," řekl předseda vlády. "Je potřeba pomoci těm lidem mimo Evropu a řešit to mimo Evropu."

Pokud si nechcete nechat ujít další zajímavá témata, která hýbou politickou scénou, sledujte pořad Duel Jaromíra Soukupa, který slibuje exkluzivní živý přenos, ostrou výměnu názorů, výjimečné hosty a nový styl politické debaty, kde hlavní úlohu hraje to, co zajímá a trápí diváky. Již příští týden ve čtvrtek od 21.25 hodin.