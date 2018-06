Babiš: Žalovat Zemana? Nevidím důvod. Čekám, že diplomacii povede Hamáček

Premiér Andrej Babiš (ANO) předpokládá, že při středečním jmenování vlády bude vedením ministerstva zahraničí místo kandidáta ČSSD Miroslava Pocheho dočasně pověřen předseda sociální demokracie a adept na místo ministra vnitra Jan Hamáček. Ke kompetenční žalobě, kterou by v takové chvíli měl podle některých sociálních demokratů podat na prezidenta Miloše Zemana, Babiš nevidí důvod.

Babiš předal Zemanovi seznam ministrů včetně Pocheho, na kterém trvala navzdory kategorickým připomínkám prezidenta a komunistů ČSSD.

"Já jsem splnil závazek v rámci dohody s ČSSD a předpokládám, že dojde k dočasné alternativě, kdy pan Hamáček by měl být pověřen řízením ministerstva zahraničních věcí," uvedl Babiš. Na doplňující dotaz, zda v takovém případě vyvolá u Ústavního soudu kompetenční spor, řekl, že k tomu není důvod.

Prezident minulý týden europoslanci Pochemu doporučil, aby o funkci ministra neusiloval kvůli svým postojům k migraci a nařčením z korupce. Zemana nepřesvědčila ani páteční schůzka s Pochem. Ten řekl Českému rozhlasu, že výsledky schůzky byly dány předem, protože tři minuty po setkání dostal tiskové komuniké ke schůzce. Babiš v neděli řekl, že o jmenování Pocheho nyní s prezidentem nemluvil. Proti Pochemu má výhrady i KSČM, její předseda Vojtěch Filip uvedl, že vládní sestavě s Pochem by komunisté důvěru získat nepomohli.

Babišova vláda, kterou by měli ve sněmovně při hlasování o důvěře podpořit komunisté, má být jmenována v Den památky obětí komunistického režimu. Babiš připomněl, že původně mělo ke jmenování dojít až 4. července. "To se změnilo. Myslím, že je to shoda náhod a já v tom nevidím žádnou souvislost, zlý úmysl," prohlásil. Bylo podle něj na Hradu, jaký termín pro jmenování určí, najít místo v kalendáři všech zainteresovaných je podle něj problematické.

Premiér příliš nechtěl komentovat, zda KSČM před svým očekávaným víkendovým definitivním rozhodnutím, jestli Babišův kabinet podpoří, nezvyšuje své požadavky. "Já se s panem Filipem určitě setkám a budeme v té výměně názorů pokračovat," uvedl Babiš. KSČM podle něj jednala s ANO o programu a prosadila svých sedm priorit. Měla také v minulosti výhrady vůči ministrům dopravy Danu Ťokovi a zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (oba za ANO), kteří mají ve vládě pokračovat.