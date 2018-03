Babišova vláda: Hrozí sucho, proto zlevníme vodu

Babišův kabinet se rozhodl splnit jednu ze svých priorit - zabránit hrozícímu rozsáhlému suchu a nedostatku vody - hodně netradičně. Chce domácnostem zlevnit vodu.



Není to ještě ani rok, co tehdejší koaliční vláda s výrazným zastoupením hnutí ANO schválila strategický dokument, jak bojovat proti suchu. Vedle staveb nových přehrad a dalších opatření počítá dlouhodobý plán rovněž s tím, že by se v době výrazného nedostatku vody mohlo vybraným domácnostem s vysokou spotřebou zdražit vodné a stočné - a tím tlačit na to, aby tyto rodiny přiškrtily kohoutky. "Výjimečným ekonomickým nástrojem v případě fatálního nedostatku vody a nutnosti snížit úsporným užíváním spotřebu pitné vody je možnost zavedení 'pásmových cen' pro vodné a stočné. Při zohlednění sociálních dopadů by byly uplatňovány diferencované ceny podle různé úrovně spotřeby - čím vyšší, tím vyšší ceny pro vodné a stočné," stojí ve stále platném dokumentu.

Současná jednobarevná vláda Andreje Babiše (ANO) se osm měsíců po schválení této strategie rozhodla jít přesně opačnou cestou, chce lidem vodu zlevnit. Všem. Byť kabinet nezískal důvěru sněmovny a už od poloviny ledna je v demisi, chce v dohledné době snížit DPH na vodné a stočné z patnácti na deset procent. Příslušnou novelu zákona ministerstvo financí poslalo ostatním resortům a dalším úřadům k připomínkování. Vzhledem k tomu, že menší daň na vodu má vláda i ve svém programovém prohlášení, nelze předpokládat zásadnější spory.

Novela počítá se snížením DPH rovněž u dalších výrobků a složek včetně točeného piva, o což se Babiš marně pokoušel už jako ministr financí ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD). Podle současné šéfky resortu Aleny Schillerové (za ANO) by snížením DPH přišly veřejné rozpočty o 3,4 miliardy korun.

Vyschlé studny

Sucho ohrožuje Česko čím dál více. "Vedle kvality ovzduší patří mezi největší problémy českého životního prostředí," tvrdí staronový šéf ekologického resortu Richard Brabec (ANO). Nedostatek vody podle něho hrozí mimo jiné více než polovině zemědělské půdy, například na jižní Moravě, kde je situace kritická už dnes. Na různých místech republiky také lidem při delší době bez deště vysychají studny.

Jen ministerstvo životního prostředí vyčlenilo na projekty zaměřené na boj proti suchu z evropských peněz 13,5 miliardy korun, z národních zdrojů to bylo dalších 1,5 miliardy. Přímo pro domácnosti vznikl program Dešťovka, který podporuje třeba využívání srážkové vody na splachování záchodů nebo zalévání zahrad. Další miliardy poskytne v následujících letech ministerstvo zemědělství.

Za této situace přichází vláda, respektive ministerstvo financí, s plánem na nižší DPH na vodné a stočné. Premiér a ministři se navíc opakovaně chlubí, že díky nim voda - a další zboží a služby - zlevní. Proč by si tedy rodina nepořídila na zahradu bazén, jako má soused, když to bude teď levné? Právě neustálé zvyšování ceny vodného a stočného přitom v uplynulých desetiletích vedlo k tomu, že lidé s vodou výrazně šetřili a její spotřeba klesla přibližně o polovinu. Zatímco v roce 1990 připadalo podle Českého statistického úřadu na jednoho člena domácnosti více než 173 litrů denně, v roce 2016 to bylo už jen něco přes 88 litrů. "Je pravda, že souvislost mezi cenou zboží a jeho spotřebou je dlouhodobě známa a platí i ve vodním hospodářství," říká František Barák, předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR.

Sleva dvaačtyřicet korun

Domácnosti se přitom nemohou těšit, že jim v rodinném rozpočtu zůstanou navíc velké peníze. Budou to drobné, asi 42 korun měsíčně. "Jednorázovým snížením sazby DPH se sníží průměrná výše plateb za vodné a stočné zhruba o 3,85 koruny na litr. Při průměrné spotřebě 88,5 litru na osobu a den tak čtyřčlenná rodina ušetří přibližně pět set korun za rok," vypočítává Barák. Pro stát to ovšem bude citelnější suma: ministerstvo financí odhaduje, že přijde o 1,2 miliardy korun. Podle vodohospodářů to dokonce může být až 1,7 miliardy.

Ministerstvo současně slibuje, že zajistí, aby voda lidem skutečně zlevnila. Když se totiž před pár lety snižovala daň na léky, v koncových cenách to pacienti až na výjimky prakticky nepoznali. Žádné citelné zlevnění se v tržním prostředí nekonalo. Jenže voda patří do kategorie zboží s regulovanými cenami, které přesně definují, jaké náklady si vodohospodáři mohou zahrnout do své kalkulace. Takže se přesun z patnácti do deseti procent do cen skutečně promítne. "Ohlídáme, že tento rozdíl nezůstane u vodárenských společností, jak se to stalo například u farmaceutických společností při snížení DPH na léky," poznamenala ministryně Schillerová. Rovněž její úřad ovšem nepřímo připouští, že zlevnění vodného a stočného nebude pro domácnosti nijak závratné. Na otázku TÝDNE, zda "levná" voda nepovede k tomu, že s ní budou někde plýtvat, odpovědělo: "I v případě plného promítnutí snížené DPH zůstane cena této komodity stále poměrně vysoká, takže nadále půjde o vzácný zdroj."

Zvýšení rovná se snížení

František Barák rovněž nepředpokládá, že by kvůli snížení DPH proteklo kohoutky v domácnostech výrazně více vody. Tvrdí dokonce, že zvýšená spotřeba může paradoxně přinést úspory. "Pro zachování kvality dodávané pitné vody v místech s nižší spotřebou je totiž provozovatel této infrastruktury nucen přistupovat k častějším proplachům sítě, které zvyšují náklady i samotnou spotřebu," řekl Barák. Pokud by rodiny odebíraly více vody, znamenalo by to, že by se potrubí nemuselo tolikrát proplachovat.

Otázka je, jestli se jeho slova skutečně potvrdí. Spotřeba vody totiž v posledních letech znovu mírně roste, a to i přes opakované zdražování. Vůbec nejméně si jí domácnosti pustily z kohoutků v roce 2013 - v průměru 87,2 litru na osobu a den. Pak ovšem snižující se křivka nabrala opačný směr a aktuálně se už přiblížila k denní hodnotě 88,5 litru na jednoho člena domácnosti.

Kde se sníží DPH (z 15 na 10 procent)

** vodné a stočné

** domácí péče o děti, staré a handicapované

** stravovací služby

** holiči a kadeřníci

** oprava obuvi, oblečení a kol

** úklid v domácnostech

** řezané květiny

** točené pivo (z 21 na 10 procent)