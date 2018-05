Babišovo ANO posiluje, hlásí průzkum. Politolog: Je to zázrak

Od podzimních parlamentních voleb hnutí ANO posílilo ve volebních preferencích. Agentura STEM zveřejnila průzkum, který ukazuje, jak si které strany u veřejnosti stojí a jaké jsou jejich procentuální výsledky. Proč si ANO drží náskok před ostatními stranami a co pro ČSSD znamená výsledek sedmi procent? Na tyto otázky odpovídal pro online deník TÝDEN.CZ politolog Jan Kubáček.

Co si myslíte o posledním průzkumu volebního modelu agentury STEM?

Ukazuje se hlavně, že jsou varovné.

Jak to myslíte?

Vidím v tom určité varování pro strany, jako jsou STAN, TOP 09 a částečně i lidovci. Na to, jak jsou krátce ve sněmovně, jim příliš razantně propadá podpora. Je potřeba, aby se zaměřili také na jiná témata než jen na Antibabiše. Měli by se více profilovat ve sněmovně a pracovat na pozitivních tématech.

Hnutí ANO se stále drží s velkým náskokem na prvním místě. Čím si vysvětlujete neustálé posilování strany?

Je pravda, že jde o postupný nárůst, což se v situaci Andreje Babiše rovná malému zázraku.

Proč?

Když k tomu všemu připočteme kauzu Čapí hnízdo, zdlouhavé vyjednávání o vládě, jednání s komunisty a SPD, mluvíme skutečně o zázraku. Domnívám se, že někomu jinému na jeho místě by to zadělalo na velké komplikace a možná nějaké slabší nátuře by to zlomilo vaz.

Andrej Babiš se ale nenechal vtáhnout do kauzy Čapí hnízdo, bolestínsky ji neskloňuje a jeho úspěšnost je také dána tím, že si neustále drží ofenzivnost, dynamiku a podmínky jednání. Navíc k tomu přispívá i fakt, že se mu daří zatím držet legendu o tom, že všichni po něm jdou a nechtějí s ním vyjednávat. Rovněž i jeho aktivní přístup a dělání permanentní kampaně mu velmi pomáhá k úspěchu. Nicméně je důležité dodat, že v tuto chvíli už balancuje na hranici času; potřebuje, aby vyjednávání s ČSSD dopadlo dobře, protože pokud ani tento pokus nevyjde, veřejnost se začne "hněvat" a začne ho "trestat".

Dřívější favorit ČSSD se neustále drží kolem sedmi procent. Co je důvodem?

Strana má velký problém. Je rozhádaná, roztříštěná a pere špinavé prádlo na veřejnosti. Není schopna zatím prezentovat nějaká témata, která jsou důležitá pro veřejnost a jejich voliče. Zatím neustále slyšíme o jejich vnitřních sporech a o ničem jiném.

Dnes partneři hnutí ANO a ČSSD představili koaliční smlouvu, jak se na to podle vás dívají voliči? Může shoda přispět k posílení ČSSD?

Jsem toho názoru, že jim to neuškodí. Ale hodně záleží na tom, jak budou sociální demokraté výrazní. Pokud budou aktivní ve vládě, budou hodně vidět, přinese jim to plusové body. ČSSD je ale ve složité situaci, vezmeme-li v potaz, že Andrej Babiš vzal jejich volební program, dal ho do programového prohlášení a sociální demokraté si tak nemohou dovolit říkat, že s něčím nesouhlasí nebo že mají nějaké výhrady. Z toho tedy vyplývá, že ČSSD bude teď trochu tlačena i těmi tématy k tomu, aby souhlasila a do vlády vstoupila. Rovněž bude klíčové také to, aby se strana uklidnila a přestala se mezi sebou dohadovat.

Vraťme se zase k průzkumu. Podle něj si polepšila ODS, která poskočila na druhou příčku a posunula Piráty na třetí místo. Čím to podle vás je?

Upřímně řečeno, je to částečně reakce na problémy kolem Babiše a také na to, že se hnutí ANO posouvá více doleva. Někteří voliči, kteří se vydali na výlet s hnutím ANO, se zase začínají pozvolna vracet domů, sice pozvolna, ale přece.

Když se podíváme i na předchozí průzkumy zdá se, že nejstabilnější zůstávají komunisté se svými 8,5 procenta hlasy. Z jakého důvodu si podle vás dokážou udržet hlasy voličů?

Částečně to souvisí s tím, jak mají pevné a loajální voličstvo. Když se podíváme na KSČM, vidíme, že nejsou tak roztříštění, rozhádání a relativně si prosazují to "své" do té vlády. Kuriózní na tom je, že je jejich voličská skupina respektuje a netrestá za to, že spolupracují s miliardářem. To by se v minulosti zdálo jako celkem neuvěřitelný jev.

Co se týče samotných průzkumů, někteří politici se odvolávají na to, že nejsou moc spolehlivé a výsledkům tudíž nevěří a považují je za zbytečné. Co si o tom myslíte vy?

Já průzkumy vnímám jako trendy. Jsou dobrým sluhou, ale špatným pánem. Vnímal bych je jako doporučující informace, ne jako plnohodnotnou osu politiky. Pokud by někdo vstupoval do politiky na základě průzkumů a veřejného mínění, nikdy to nedopadne dobře. Důkazem toho je například Jiří Paroubek a mnozí další.

Musíme u nich také zohlednit několik věcí. Například - kdy se měří, jak se otázka pokládá a jak je spolehlivý autentický vzorek; ne všichni respondenti řeknou jasnou pravdu. Vždycky to musíme brát s jistým odstupem. Ale určitě jde o užitečné informace.