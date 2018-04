Bellu z ODS: Do voleb půjdeme s lidovci a svobodnými

Do obecních voleb zbývá půl roku, strany sestavují koalice a vybírají kandidáty. V Praze 3 budou společně kandidovat občanští demokraté, lidovci a svobodní. "Síla je proto podle mého názoru spíše ve spojování než v dalším drolení, které ve finále vede k posílení levice a zejména populistů," říká Alexander Bellu, místostarosta Prahy 3 a lídr tamní ODS.

Komunální volby se blíží, prezidentské volby ukázaly vyrovnanost ODS, TOP 09, ANO a Pirátů. Čím chcete přesvědčit voliče z Prahy 3, aby dali hlas ODS?

Nerad bych srovnával prezidentské nebo sněmovní volby s tím, jaké šance mají strany v komunální politice. Tady je to přeci jen více o lidech a o tom, co pro lidi a pro své město skutečně uděláte. Účty se tu skládají těžko a prakticky na všechno je vidět. Nicméně uznávám, že zejména na pravé straně politického spektra dochází k jistému rozdrobení sil, což ve finále vede k posílení levice a zejména populistů. Síla je proto podle mého názoru spíše ve spojování než v dalším drolení.

Co si pod tím představit? Chystáte velkou koalici pravicových stran?

To úplně ne, spíš koalici pravého středu. U nás na Praze 3 jsme se dohodli na společné kandidátní listině ODS, KDU-ČSL a Strany svobodných občanů. Hledáme jméno, píšeme program a brzy zveřejníme další podrobnosti. Takové uskupení dává smysl i dalším menším hráčům, takže je dost dobře možné, že se na kandidátku dostanou i další zajímavé osobnosti. A čím chceme přesvědčit? Kvalitní kandidátkou, odvedenou prací a vizí dalšího rozvoje. Lidé nám musejí především rozumět a musíme jim ukázat, co všechno jsme už udělali k lepšímu. Troufám si tvrdit, že na Praze 3 toho nebylo málo.

V současnosti řídíte radnici spolu s TOP 09. Nechystáte se je přizvat do společné koalice?

Taková spolupráce nám nedává úplně smysl, protože volební bonus by nebyl výrazný. ODS je v současnosti už jediná silná pravicová strana a snažíme se dohodnout na spolupráci spíše s menšími partnery, s nimiž nacházíme společnou řeč. Jak už jsem řekl, tu společnou řeč nacházíme s KDU-ČSL, Stranou svobodných občanů a dalšími menšími subjekty.

Lidovci byli dosud součástí koalice Žižkov nejen sobě (ŽnS) se zelenými. To už neplatí?

V tuto chvíli je Žižkov nejen sobě v podstatě mrtvé uskupení především díky dohodě o spolupráci Starostů a nezávislých (STAN) s TOP 09 a neméně i díky působení bývalého předsedy zelených Matěje Stropnického. Asi už nikdo v takovém projektu nevidí velký potenciál.

Lidovci ale dvě volební období se zelenými spolupracovali, nebojíte se, že je volí spíš levicoví voliči?

Pravicovost a levicovost je na komunální úrovni méně výrazná než ve vysoké politice, jde spíš o nějaké sdílené hodnoty a v řadě věcí se lidovci i občanští demokraté shodnou. Oni jistě osloví voliče s více sociálním cítěním než například ODS, ale jsem přesvědčen, že v praktických věcech řešených městskou částí, ať už jde o zdravotnictví, sociální služby, péči o životní prostředí až třeba k bydlení a dopravě se s KDU-ČSL shodneme.

Lidovci jsou na celopražské úrovni rozděleni, Jan Čižinský, poslanec, zastupitel hlavního města a místostarosta Prahy 7 hodlá kandidovat s vlastním uskupením Praha sobě navzdory vlastní straně. Neuvažujete o spolupráci i na úrovni hlavního města?

To je ještě otázkou jednání. Pravda je, že i tam je KDU-ČSL součástí trojkoalice se Starosty a zelenými, kterou vlastně rozbil STAN aliancí s TOP 09. Ale to je z pohledu městské části s trochou nadsázky vysoko, i když samo sebou proti spolupráci s lidovci bych nebyl ani na úrovni hlavního města. Je tam řada zkušených a kvalitních politiků.

Co je překážkou uzavření podobné koalice?

Nehovořil bych o překážkách, ale je nutné, aby se partneři dohodli na mnoha věcech. Na programu, aby měl volič představu, co chtějí změnit, a táhli pak za jeden provaz. Ne jako v současné radě hlavního města, která je paralyzovaná tím, že se partneři nedohodnou na ničem, protože na většinu věcí mají opačný názor a raději tedy nedělají nic, kromě péče o vlastní židle. A samozřejmě složité jednání je o obsazení volitelných míst na kandidátce. Každá strana chce mít logicky i co nejlepší zastoupení, ale je nutné vybalancovat, aby se menší partner necítil utlačen a zároveň aby větší strana nefungovala jako žebřík pro politiky menšího partnera. Na to, jak se dohodnout, většinou jednoznačný návod není. Zkrátka je třeba docílit toho, aby všechny zúčastněné strany měly pocit, že je dohoda férová.

Na Praze 3 se vám to zjevně podařilo, věříte si, že uspějete? Minule u vás na městské části nekandidovalo ANO a nebyli zdaleka tak módní Piráti.

Jasně, že si věříme, jinak bychom do toho nešli. Pravda je, že minule měl Matěj Stropnický výhodu, protože proti němu nekandidovalo ANO, ale my zase máme výhodu v tom, že ANO ukázalo, co dokáže, nebo spíš nedokáže. Ucpaný Žižkov, padající mosty, primátorka, která Pražany označuje za zpovykané a za celé čtyři roky nedokázala splnit nic z toho, co slibovala. A Piráti jsou módní výkřik, který na magistrátu i ve sněmovně pravidelně ukazuje, že se ani zdaleka nejedná o žádnou pravicovou stranu, za kterou je mnozí voliči ještě mají. Svoboda je něco, co je v kontextu návrhů na rušení advokátního tajemství Pirátům asi tak stejně vzdálené, jako břeh kontinentu na druhé straně oceánu.

Takže se cítíte na to být starostou Prahy 3 následující čtyři roky?

Chci být pokorný. Samozřejmě, že ambice máme všichni nejvyšší. Myslím, že dokážeme Prahu 3 posunout dál než nějaké módní volební výstřelky. Udělali jsme už kus práce a hodně je toho ještě před námi. Udělám všechno pro to, abych voličům vysvětlil, že ODS je strana, ke které stojí za to se vrátit a dát jí i jejím partnerům důvěru. Pak už to samozřejmě bude na lidech, koho budou chtít vidět v čele své radnice.