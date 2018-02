Benda: Protikuřácký zákon nebyl potřeba, trh by si poradil sám

Poslanec za ODS Marek Benda je hlavním architektem návrhu na zmírnění protikuřáckého zákona. Kompromis v zákoně, který pokládá za zbytečně přísný, je podle něj nutný. Zákaz kouření v restauracích a hospodách akorát vyhnalo kuřáky ven, kde jdou špatným příkladem pro děti, prozradil v rozhovoru s Danielou Drtinovou v DVTV.

Bendův návrh zákona, který zatím neprošel Senátem, ale podepsalo se pod něj přes 80 poslanců, počítá se zavedením takzvaných kuřáren, které budou mít své vlastní větrání a budou striktně odděleny od zbytku restaurace či hospody.

"Návrh, který přinášíme, neznamená, že se v restauracích přestane dát dýchat. Hledáme nějaký kompromis mezi zastánci kouření a jeho odpůrci, ale návrh, který byl prosazen, je příliš militantní a zdaleka si to nemyslím sám vzhledem k tomu, že to (návrh na zmírnění zákona) podepsalo 86 poslanců a myslím, že mnozí další se k tomu přihlásí," prohlásil sebevědomě ve 22minutovém rozhovoru.

Podle Bendy je protikuřácký zákon neefektivní z pohledu dávání příkladu dětem, které po zákazu kouření v restauracích vídají kuřáky pravidelně na ulicích. "Kuřáci byli vytlačeni na chodníky, kde si myslím, že mají nejškodlivější působení. Hlučí, smrdí to ostatním, smrdí to do oken, a jestli jsme se bavili o tom, nedávat hlavní příklad dětem, tak přece houfy občanů kouřících na ulici jsou pro děti mnohem viditelnější, než když byli zavřeni v hospodách," argumentoval.

Velká Británie dlouhodobě bojuje proti kuřáctví a nedávno také zveřejnila první výzkumná data, jež tvrdí, že úmrtnost se snížila o pětinu a počet kuřáků poklesl z 26 na 17 procent. Benda však data označil za sporná a jako hlavního dlouhodobého bojovníka proti kouření označil USA, načež dodal, že není moudré se v téhle otázce řídit zrovna touto zemí.

"Já nevím, proč se tyhle prohibiční věci učíme od Spojených států. Dobře víme, jaké dopady tam měla prohibice ve 20. a 30. letech," řekl a dodal: "Jestli je to tak strašně vážné, potom má být (kouření) zakázáno. To se ale nikdo neodváží."

Silný zásah proti hostinským

Poslanci se nelíbí, že protikuřácký zákon silně diktuje hostinským, jak mají spravovat svůj podnik. "Hospoda není veřejný prostor. Je tam veřejnoprávní regulace, no veřejnoprávní regulace mám i ve svém bytě. Hospoda patří nějakému hostinskému, a to že si někdo v čele s paní Králíkovou (předsedkyně společnosti pro léčbu závislosti na tabáku, pozn. redakce) a ministerstvem zdravotnictví myslí, že mu do toho může zasahovat a říkat mu, co se smí a nesmí, pokládám za strašně sporný a silný zásah," uvedl.

V posledních letech se napříč Evropou začaly objevovat různé zákony na regulaci kouření na veřejnosti, podle slov Bendy ale nikdo nezašel tak daleko. "Když se bavíme o Evropě, tak všude, kde se zákazy kouření zaváděly, tak téměř všude byly s nějakými výjimkami," poukázal.

"Rakušáci od úplného zákazu ustoupili a jdou jinou cestou. My se snažíme najít kompromis mezi zastánci a odpůrci kouření. Prosazený zákon kompromisem nebyl, byl zbytečným fanfaronským vítězstvím jedné strany," zdůraznil.

Trh se reguloval sám

Benda v DVTV také prohlásil, že zákon, který loni jako hlavní iniciátor hnutí ANO prosadilo, v první řadě nebylo vůbec potřeba zavádět. Trh by se podle něj reguloval sám.

"Neměli jsme přijímat žádný zákon. Měli jsme nechat stávající stav. Ten se dostával velmi rychle do rovnovážné polohy. Stát si pořád myslí, že všechno musí rozhodovat on. Kdybychom nechali fungovat normální trh, tak přece těch nekuřáckých restaurací přibývalo geometrickou řadou, a to nejen ve hlavním městě, ale i všech ostatních. Kdybychom to nechali být, trh by si s tím samovolně poradil sám," uzavřel.