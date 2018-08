Blíží se volby. Pražská ČSSD láká voliče na MHD zdarma

Pražská ČSSD chce po podzimních komunálních volbách zavést MHD zdarma a vybudovat fond dostupného bydlení. Sociální demokraté chtějí dále dostavět silniční okruhy a postavit novou trasu metra D. Informoval o tom předseda ČSSD Jan Hamáček, kandidát na primátora Jakub Landovský a pražská radní a kandidátka do pražského zastupitelstva Irena Ropková.

"Já jsem přijel podpořit Jakuba Landovského, Irenu Ropkovou a celý jejich pražský tým. Jsem rád, že si pražská ČSSD postavila do čela člověka, kterého dlouho znám a pokládám za svého osobního kamaráda. Já Jakubu Landovskému věřím. Myslím si, že je schopen odvést v pražském zastupitelstvu práci, která se od něj čeká," řekl Hamáček. "Nejsem naposledy na akci pražské ČSSD," dodal.

Program sociálních demokratů má podle jejich slov několik pilířů. Prvním je všeobecné zlevnění života v Praze, dále je to zvýšení investic, zavedení MHD zdarma a zvýšení bezpečnosti.

Podle Landovského chce ČSSD například obnovovat obecní bytový fond. "Chceme podporovat družstevní bydlení," řekl. S developery ČSSD chce domluvit, že by z každého projektu odvedli městu deset procent bytů. Toho podle Hamáčka docílí zákonem o dostupném bydlení, v němž by to bylo zaneseno.

Veřejná doprava zdarma by podle ČSSD město vyšla na asi čtyři miliardy korun ročně, což je zhruba roční zisk dopravního podniku (DPP) na výběru jízdném. Další peníze by město získalo tím, že by se k trvalému pobytu přihlásili lidé, kteří v Praze žijí, ale neplatí daně. Landovský řekl, že takových je asi sto tisíc. Pokud by se přihlásili k trvalému pobytu, činilo by to roční příjem do městské poklady asi 3,6 miliardy. Nutno je prý i zrevidovat fungování DPP.

V dopravě chce ČSSD dále zajistit dostavbu vnitřního i vnějšího okruhu. "Vnější okruh je těžké řešit z pozice Prahy. Bohužel se nevyužila v uplynulých čtyřech letech možnost, kdy ministr i primátor byl jedné strany, z ANO," řekl Landovský. ČSSD chce o okruhu jednat s radnicemi, které dlouhodobě protestují proti jeho zamýšlené trase.

Ropková řekla, že ČSSD v Praze v posledních čtyřech letech ve vedení města (s ANO a Trojkoalicí složenou ze SZ, KDU-ČSL a STAN) uspěla. Mezi úspěchy zařadila rozšíření počtu míst v základních a mateřských školách, opravy středních škol nebo posílení platů v sociálních službách a platů učitelů a nepedagogických pracovníků.