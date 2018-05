Blok ANO+KSČM+SPD šlape. Opozice i s ČSSD prskala marně

Opozici včetně ČSSD se nepodařilo ve sněmovně zamítnout změny služebního zákona, které předložila menšinová vláda Andreje Babiše (ANO). Vládu opětovně podrželi poslanci KSČM a SPD Tomia Okamury. Zamítnutí požadovali Piráti a lidovci, ODS navrhovala vrátit návrh vládě k přepracování nebo odložit jeho projednávání do doby, než příští vláda získá důvěru sněmovny.

Novela služebního zákona podle jejích kritiků včetně odborů umožní vládě zbavit se po systemizaci dalších nepohodlných úředníků a obsadit jejich místa spřátelenými osobami.

Podle představitelů ANO mají nová pravidla ale více otevřít státní správu odborníkům zvnějšku a usnadnit odvolání vedoucích pracovníků na základě nového systému hodnocení.

Sněmovna normu přikázala k projednání pouze svému ústavně právnímu výboru, nikoli výboru pro veřejnou správu, kterému by to z hlediska kompetencí náleželo, což předseda Pirátů Ivan Bartoš označil za absurdní. "Tady v tom logiku nehledejte, tady se jedná o převzetí moci," komentoval to místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL). Zákon má podle něj pouze posloužit k obsazení míst ve státní správě osobami blízkými ANO, KSČM a SPD. "Možná něco zbude i na ČSSD," dodal.

Babiš uvedl, že novela je namířena proti přebujelé struktuře státní správy. Podle něj jsou námitky odpůrců liché, novela umožňuje rozhodnutí o snížení platu nebo výpovědi řešit ve správním řízení nebo soudní cestou. "Byl bych rád, abychom to přijali, abychom mohli efektivněji řídit státní správu," dodal. Místopředseda ODS Martin Kupka zpochybnil Babišovo tvrzení, že ve výběrovém řízení bude nadále vybrán přednostně kariérní úředník, který splní kvalifikační předpoklady.

Předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka poukázal na stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací, podle něhož novela přinese destabilizaci a posílení politického vlivu na státní správu. "Změny služebního hodnocení, zejména opuštění principu jeho výročního provádění, považujeme za netransparentní, neefektivní a pro státní zaměstnance nevýhodné a nedůstojné. Takto navržená právní úprava oslabuje postavení státního zaměstnance a jeho nezávislost," uvedl předseda odborového svazu Pavel Bednář. Ministerstva by podle návrhu nemusela hodnocení provádět jednou ročně, ale častěji.

Úředníci by podle novely nově měli být známkováni jako ve škole. Pokud by dostali čtyřku nebo pětku, mohli by být odvoláni. U zaměstnanců s nevyhovujícími výsledky má předpis umožňovat opakované hodnocení po 40 dnech služby.

Norma má také zavést dvoukolový systém výběrových řízení na pozice ve státní správě na rozdíl od dosavadních tří. Do druhého kola by se mohly přihlásit i osoby mimo státní správu, pokud mají zkušenost z řídících funkcí. V případě náměstků by měla být praxe čtyřletá, u vedoucích oddělení by šlo o rok a půl.