Brabec chce stále vytvořit samostatný úřad pro regulaci vody

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) stále neopustil myšlenku na zavedení regulátorského úřadu pro vodu jako samostatné instituce, nemá však být zaveden pod Energetickým regulačním úřadem. Podle ministra zemědělství je Miroslava Tomana (za ČSSD) je přesun lidí z ministerstva zemědělství zbytečný. O změně pravomocí se mluví několik let.

"Samozřejmě jsem o tom přemýšlel, ale s ministerstvem zemědělství na tom není shoda. Vodního regulátora považují za něco, co je nadbytečné," řekl Brabec. Je však shoda v tom, že by se posílily regulační funkce na ministerstvech zemědělství a financí, dodal.

V současnosti ministerstvo nezvažuje ani zvedání poplatků za odběr podzemní vody, ač se odborníci shodují, že je proti ceně odběrů za povrchovou vodu levná, řekl Brabec. "Je to o daleko větším využívání dešťové vody, případně vody odpadní - není to o nějaké represi a zatěžování občanů vyšší cenou, ale je to o jejím lepším využití," dodal. Podle něj však jde o komplexní záležitost, z poplatků za odběry povrchové vody jsou například placeny státní podniky povodí. V posledních letech jim peníze na provoz ubývají, protože velké průmyslové podniky s vodou šetří.

Ministr připomněl, že letos vznikla bezprecedentní situace, když některé obce ani v zimě nemají dostatek vody, zásobovány jsou cisternami. "Pokud by zima nebyla mimořádně bohatá na srážky, tak do příštího roku můžeme vstupovat s obrovským srážkovým handicapem, který může vyústit v krizový stav," míní Brabec.

Po čtyřech letech trvalého srážkového deficitu se hydrologické a zemědělské sucho v Česku proměnilo i v sucho socioekonomické. Označuje se tak stav, kdy nedostatek vody zasahuje do produktivity a stability systému. Podle Českého hydrometeorologického ústavu na velké části republiky chybí od ledna 2015 do září 2018 proti průměru přes 500 milimetrů srážek, někde dokonce 700 milimetrů, uvedl v prosinci na konferenci v Brně jeden z tvůrců projektu pro zemědělce InterSucho Miroslav Trnka.

Zemědělce letos postihlo sucho prakticky v celé západní a střední Evropě. V Polsku se škody v tomto roce odhadují na 11 miliard korun, v Belgii na 6,75 miliardy, v Německu na 17 miliard.