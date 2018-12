"Čau lidi, bylo to super!" Proč Babišovi všechno prochází?

Zastavte veškeré dotace Agrofertu, vyzývají nově europoslanci. Bojem o dotační miliardy končí první rok vlády Andreje Babiše. Během něj ho sněmovna vydala k trestnímu stíhání, jeho první kabinet podal demisi, demonstrovalo se proti němu na náměstích a musel řešit krymskou kauzu svého syna. Přesto v průzkumech stoupá k zatím nejvyšší podpoře veřejnosti. Co stojí za úspěchem šéfa hnutí ANO? A kdo ho dokáže porazit?

Miroslav Kalousek získal za velmi výhodných podmínek korunové dluhopisy do své firmy. Bohuslav Sobotka byl obviněn z dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo. Mirek Topolánek odklidil dítě na Ruskem okupovaný Krym. Petr Fiala zůstává v evidenci agentů StB, soud odmítl jeho žalobu. Zní vám to absurdně? Nedovedete si představit, že by kterýkoli z někdejších či současných šéfů stran po takovém obvinění zůstal na svém místě, a dokonce pokračoval jako premiér? Vítejte v Česku 2018, v zemi Andreje Babiše. Z jeho pohledu musí být v podstatě směšné, za co se před pěti lety rozhodl skončit třeba někdejší premiér Petr Nečas. Že vám na dveře Úřadu vlády zaklepe policie? Kampaň! Ale pojďme to vzít od konce.

Bruselská stopka

Za čtyři roky působení Andreje Babiše v nejvyšší politice přijal jeho holding Agrofert (toho času ve svěřenských fondech) na dotacích téměř sedm miliard korun. Na evropských penězích současný premiér do značné míry založil celé své podnikání. Jenže teď přišla stopka. Evropský parlament vyzval Evropskou komisi, aby řešila Babišův možný střet zájmů. Návrh, pro který hlasovalo 434 poslanců, mimo jiné požaduje pozastavit veškeré dotace pro Agrofert. "Jsme hluboce znepokojeni, že Česko nenaplňuje článek 61 nových evropských finančních pravidel, a to s odkazem na konflikt zájmů českého premiéra a jeho vazby na skupinu Agrofert," stojí mimo jiné v přijaté rezoluci.

Evropští právníci již dříve dospěli k závěru, že Babiš z činnosti Agrofertu stále profituje. A protože má jako premiér zároveň zásadní vliv na rozhodování o využití evropských peněz, neměl by si podle nich holding na finance z fondů vůbec sáhnout. To, že Agrofert kvůli napojení na Babiše dočasně o evropské peníze přijde, ostatně už minulou středu potvrdil Günther Oettinger, eurokomisař pro rozpočet. "Pokud nebude situace vyjasněna, nemáme důvod prostředky vyplácet. Chceme věc komplexně vyšetřit, abychom vyloučili střet zájmů," prohlásil a doplnil, že v lednu do Prahy dorazí auditoři. Ministerstvo financí sice už rozhodlo, že až do odvolání nebude proplácení dotací pro Agrofert po Unii vůbec požadovat, nicméně pokyn, aby se dotace přestaly proplácet z českého rozpočtu, minimálně do pátku nepřišel.