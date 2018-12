Čerpači, co rozhazují peníze, tepe opozice Babišův kabinet

Nesystémové chování na základě průzkumů veřejného mínění, rozhazování peněz v době ekonomického růstu či nedostatečné investice do infrastruktury vyčítají opoziční politici dvěma vládám premiéra Andreje Babiše (ANO), které letos řídily Česko. Lídři stran zastoupených ve Sněmovně, které oslovila ČTK, se shodují, že Babišovy vlády jsou levicově zaměřené. Politici také připomínají, že současný kabinet ANO a ČSSD podpořila v hlasování o důvěře KSČM.

Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že nynější vládu věrně drží komunisté, naopak ČSSD je do počtu. "Lidé by si v době ekonomického růstu zasloužili, aby rostly spravedlivě mzdy a snížily se daně, aby stát lépe fungoval a všechny nás nedusila byrokracie. Naše země potřebuje silnice, po kterých se dá jezdit, dlouhodobě udržitelné zdravotnictví nebo nějaký rozumný návrh důchodové reformy," sdělil Fiala. Od Babišových vlád se podle něj Česko ničeho podobného za poslední rok nedočkalo.

Kabinetům vyčítá Fiala zmatenou a nejednotnou zahraniční politiku, nízké investice do infrastruktury, růst počtu státních zaměstnanců a nové regulace. Vadí mu i rozpočet na příští rok se schodkem 40 miliard. "Je to neodpovědná politika bez cíle a bez užitku pro naši zemi," dodal Fiala. Babišova vláda podle něj vede Česko směrem k socialismu a stagnaci.

ANO nemá ideologii

Babiš zhruba polovinu roku předsedal menšinovému kabinetu ANO, který nedostal důvěru, a šest měsíců vládě ANO a ČSSD. Podle šéfa SPD Tomia Okamury se kabinety v podstatě nelišily. "Mají snahu oslovit středového a levicového voliče, přičemž ANO je strana bez nějaké ideologické kostry," uvedl. ANO podle Okamury naslouchá průzkumům a pak bez koncepce a strategie koná. "Přidá důchodcům, což je fajn, ale chce to platit z peněz, které by měly sloužit na investice," míní Okamura.

Podle Okamury Babiš také navenek bojuje proti migraci, ale jeho europoslanci či ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) "jsou tělem i duší oddaní vazalové Bruselu". Kabinet poznamenává také vnitřní rozdělení ČSSD na dva proudy, dodal Okamura. "Premiér nemá problém se připojit ke komukoli z obou proudů, ale bohužel tahle schizofrenie vládu paralyzuje a činí ji nedůvěryhodnou pro všechny," uvedl.

Podle předsedy lidovců Pavla Bělobrádka vystihují fungování vlády tři záležitosti probírané v závěru roku. "Neprůjezdná dálnice D1, premiérův střet zájmů při čerpání evropských miliard, spolčení s komunisty ve snaze o druhé okradení církví," jmenuje Bělobrádek. Jeho podporu má vystupování kabinetu v EU či zahraniční politice, kde podle Bělobrádka navázal Babiš na nedávný kabinet ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Nesouhlasí naopak například s rozpočtem.

Nemehla, čerpači a komunisté

"Trestně stíhaný premiér s kolosálními střety zájmů, opírání se o komunisty, čistky na úřadech a snaha uchopit veškerou moc politickou, ekonomickou i mediální. To vše je v rozporu s ideály, z nichž se zrodil náš stát," uvedl Bělobrádek. Pokud se podle něj podaří "moci pacifikovat média" a zdusit občanské protesty, měla by to demokracie v ČR "velmi nahnuté". "Věřím, že se to nestane nebo že přinejmenším u toho nebude asistovat ČSSD coby nejstarší česká demokratická strana. Působení ve vládě nemehel, čerpačů a komunistů až do hořkého konce jako předseda druhé nejstarší české demokratické strany sociálním demokratům opravdu nepřeji," dodal.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil uvedl, že vlády neudělaly nic pro to, aby se v příštím roce žilo lidem lépe. "Neřešili jsme, které zákony a jak změnit, ale které zákony a jak porušili členové vlády. Sněmovna projednala rekordně málo zákonů, zato se hned třikrát hlasovalo o důvěře vládě," napsal Pospíšil. Práci vlády podle něj není možné hodnotit, protože nic takového neexistuje. "Můžeme hodnotit jen nekonečné střídání kauz s následně vypouštěnými kouřovými clonami," konstatoval.

První Babišovu vládu provázela podle předsedy STAN Petra Gazdíka nejistota způsobená tím, že Babiš nedokázal ustoupit a najít kompromis s dalšími stranami. Činnost koaliční vlády podle něj na předchozí kabinet navazuje. "Lze ji považovat za silně levicovou, neutuchá šikana drobných živnostníků a přibývá nesystémových populistických kroků," vysvětlil.

Za typický příklad nesystémových kroků považuje rozpočet na rok 2019. "Vláda se nechová jako dobrý hospodář. Rozhazuje peníze v době ekonomického růstu bez jakékoliv zodpovědnosti za budoucí generace. Největším zklamáním je pro mne její nezájem o zásadní reformy - důchodovou a školskou," zdůraznil Gazdík.