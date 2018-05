Češi nejvíce věří Zemanovi a Kiskovi, nejméně Merklové a Trumpovi

Pro Čechy je mezi osobnostmi světové politiky nejdůvěryhodnější prezident Miloš Zeman, za nímž skončili jeho slovenský protějšek Andrej Kiska a hlava francouzského státu Emmanuel Macron. V dubnovém průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) však ani tito politici nezískali důvěru nadpoloviční většiny respondentů. S největší nedůvěrou čeští občané vnímají německou kancléřku Angelu Merkelovou, prezidenta USA Donalda Trumpa a šéfa Kremlu Vladimira Putina.

I tento průzkum potvrdil, že Zeman rozděluje společnost. Českému prezidentovi důvěřuje 47 procent dotázaných a 47 procent Zemanovi naopak nedůvěřuje. Kiska má důvěru třetiny Čechů, zatímco 30 procent občanů k němu pociťuje nedůvěru, což pro slovenského prezidenta znamená relativně nejlepší výsledek ze všech hodnocených osobností.

Macronovi věří 26 procent lidí a 35 procent mu nevěří. Čtvrtý skončil maďarský premiér Viktor Orbán, kterému zhruba čtvrtina Čechů věří a asi čtvrtina mu nedůvěřuje. Přibližně stejný podíl důvěřujících jako Orbán má i britská premiérka Theresa Mayová a někdejší slovenský premiér Robert Fico, Mayové však nevěří 31 procent respondentů a Ficovi dokonce 45 procent lidí.

U lídrů tří světových velmocí výrazně převažuje nedůvěra nad důvěrou. Merkelové v současné době nevěří 70 procent Čechů, Trumpovi 67 procent a Putinovi 66 procent respondentů. Oproti minulému průzkumu z prosince 2016 si nejvíce pohoršili Fico a Trump. Slovenský expremiér ztratil důvěru 19 procent české veřejnosti a americký prezident 12 procent.

Průzkum CVVM se konal od 7. do 19. dubna. Zapojilo se do něj 1115 lidí starších 15 let.