Chovanec: Pokud mě vyloučí z klubu, vzdám se mandátu poslance

Bývalý úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec nabídl poslaneckému klubu sociálních demokratů, aby bez jeho účasti rozhodl o jeho případném vyloučení. Poslanci vyloučení nepožadovali.

"Pokud by mě z klubu vyloučili, tak bych se mandátu okamžitě vzdal," řekl deníku Právu. Už na krajském výkonném výboru avizoval, že je připraven tuto cenu zaplatit.

Chovanec nepodpořil vládu ANO a sociální demokracie v hlasování o důvěře; na hlasování nedorazil a z jednání dolní komory se omluvil. Někdejšímu ministrovi vnitra vadí to, že menšinový kabinet musí při hlasování o důvěře spoléhat na podporu KSČM. Kritizuje také podmínky, které se podařilo v koaličních rozhovorech vyjednat současnému vedení ČSSD s ANO.

"ČSSD se nechystá Chovance vylučovat z klubu ani strany," sdělil předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka. Záležitost považuje ze strany klubu za uzavřenou.

Chovanec se ze středečního jednání, které se protáhlo až do čtvrtečních ranních hodin, omluvil. Vládu odmítl někdejší ministr vnitra podpořit kvůli tomu, že musela spoléhat na hlasy KSČM. Kritizoval i podmínky, které vyjednalo současné vedení ČSSD s ANO. Předseda ČSSD Jan Hamáček následně uvedl, že ho Chovancovo rozhodnutí zklamalo, stejně jako zbytek klubu podle něj měl respektovat výsledky vnitrostranického referenda.

Chvojka ve středu odmítl, že by Chovance měl klub vylučovat. "Každý poslanec má volný mandát, koná ho podle svého vědomí a svědomí a já ho za to nechci jinak dehonestovat," konstatoval Chvojka. Dnes Chvojka stanovisko zopakoval. "Platí, že Milana Chovance nebudeme za jeho názor vylučovat ani ze strany ani z klubu. Tato záležitost je pro poslanecký klub ČSSD uzavřená."

Chovanec bude podle Chvojky podporovat vládní zákony ve sněmovně, i když pro kabinet nehlasoval. "On má prostě problém s touto vládou, ale to neznamená, že by měl mít problém s dobrými zákony, které tato vláda bude předkládat do sněmovny," uvedl ve středu Chvojka. Chovanec dnes Právu řekl, že bude podporovat návrhy, které budou v souladu s programem ČSSD.

Chovanec uvedl, že kabinet nepodpoří kvůli svému poslaneckému slibu. "V němž jsem slíbil, že budu svůj mandát vykonávat 'podle svého nejlepšího vědomí a svědomí'. Svědomí je ryze individuální záležitosti a nelze jej podřídit kolektivnímu rozhodnutí," napsal. Spolupráci s ANO odhlasovali členové ČSSD ve stranickém referendu. Chovanec nicméně uvedl, že je v rozporu s jeho svědomím umožnit vznik vlády, kde bude ČSSD plnit roli "fíkového listu".

Bývalý ministr kritizuje to, že ČSSD bude navzdory tzv. bohumínskému usnesení o zákazu spolupráce s extremistickými stranami ve vládě podporované KSČM. Současné vedení ČSSD podle něj navíc při jednání o vzniku kabinetu couvlo od téměř všech původních požadavků. "Zisk ministerstva vnitra nemohu považovat za úspěch, za nějž je (jako jediný!) dnes vydáván," uvedl Chovanec.

Připomněl, že ve vládě zatím ani není pět sociálních demokratů, jak bylo domluveno. Prezident Miloš Zeman kvůli svým výhradám nejmenoval do čela diplomacie nominanta ČSSD Miroslava Pocheho, resort dočasně vede ministr vnitra a předseda strany Jan Hamáček. "A to se navrch tváříme, že jsme v obsazování vládních postů suverénní a že nám do toho nikdo nemluví," konstatoval Chovanec.

ČSSD podle něj předstírá, že nevidí podpis dohody ANO s KSČM o toleranci vlády, což považuje za alibistické. "Bohumínské usnesení totiž dosud nikdo nezrušil. Nesouhlasím s argumentem, že ČSSD vstupem do problematické vlády zabrání nástupu ještě horších sil. Nikde nevidím dojednané mechanismy, jak tomu lze opravdu reálně zabránit," uvedl.

Chovanec v minulosti s komunisty spolupracoval na krajské úrovni. Když se v roce 2010 stal plzeňským hejtmanem po Miladě Emmerové (ČSSD), která kvůli zisku poslaneckého mandátu rezignovala, stanul v čele menšinové krajské vlády ČSSD s tichou podporou KSČM. I když v roce 2012 krajské volby vyhrála ODS, ČSSD přesto získala post hejtmana. Když Chovanec sestavoval krajskou koalici, pozval do ní komunisty už otevřeně a nabídl jim dvě z devíti míst radních kraje. V kraji pak koalice ČSSD a KSČM fungovala až do roku 2016, ačkoliv Chovanec na pozici hejtmana v roce 2014 po zisku poslaneckého mandátu rezignoval.