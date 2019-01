Cíle hnutí LIST Jaromíra Soukupa. Podívejte se, co se má změnit

Je to tady! Dnešním dnem spouští hnutí LIST Jaromíra Soukupa nový web. Jeho součástí jsou i první programové priority. Podívejte se, co vše chce miliardář, mediální magnát a populární moderátor změnit!

Potrestat ty, kteří zdražili náš život

Nesmyslná privatizace bytů, vodáren a kanalizací jsou jen malou ukázkou toho, kde současní politici upřednostnili své zájmy nad potřebami lidí. Do stejné kategorie patří i dotace nastavené tak, aby vyhovovaly více oligarchům než obyčejným občanům. Je jedno, zda jde o Zdeňka Bakalu či o peníze na výrobu solární energie. Nezavírejme před těmito zlodějnami oči a pojďme odpovědné lidi postavit před soud.

Zrušme zbytečné úřady

Úředníci a stát jsou tu pro nás, ne obráceně. Proto říkám: Spojme úřady, výzkumné ústavy a další instituce, aby jejich provoz přinášel občanům skutečný efekt. Zrušme ty zbytečné, jež stát provozuje jen proto, že někdy v historii měly svůj smysl. Pojďme se společně zasadit o stát, který tu je opravdu pro občany.

Zrušme zbytečné právní předpisy

Nenechme se šikanovat úřady a byrokracií. Zatímco politici se předhánějí v počtu zákonů, já naopak navrhuji zrušit zbytečná nařízení a udělat český právní řád přehledným. Tak, aby mu rozuměl opravdu každý.

Česko není dojná kráva

Velké nadnárodní korporace používají Česko jako dojnou krávu, která si nechá všechno líbit. Okolní země se proti podobnému chování stavějí, u nás jim to však prochází. Pojďme tomu říci: Dost! Zrušme investiční pobídky. Zaveďme sektorovou daň pro bankovnictví, telekomunikace a IT. A regulujme nekontrolovaný odliv kapitálu a zdanění zisku zahraničních firem (Facebook, Google, Microsoft), stejně jako to dělají ostatní státy.

Konec lichvě a vyděračským praktikám exekutorů

Je třeba zastavit nemravné úroky půjček a nesmyslný systém vymáhání dluhů exekutory a právníky. Státní firmy nesmějí posílat stovky tisíc lidí do exekucí a vymáhat dluhy přes vymahačské firmy. Pojďme zákonně zastropovat úroky a RPSN u pohledávek, jak je to v moderních zemích obvyklé.

Prosazování českých národních zájmů v Evropě

Být tupými eurohujery nebo notorickými stěžovateli nikam nevede. Musíme být lídrem v Evropském parlamentu. Jen tak můžeme efektivně prosazovat české národní zájmy.

Více na www.listjs.cz