Co udělá Babiš? Co Zeman? Nové volby? Expert o politické krizi

Jednání o vládě mezi hnutím ANO a ČSSD zkrachovalo. Co se bude na české politické scéně odehrávat dál a jaké jsou další možnosti, aby vznikla vláda? Na tyto otázky pro TÝDEN.CZ odpovídal politolog Jan Bureš.

Jaký máte názor na rozchod stran ANO s ČSSD ve vyjednávání? Dalo se to předpokládat?

Abych pravdu řekl, pro mě to bylo určité překvapení. Myslel jsem si, že ta jednání směřují spíš k nějaké dohodě. Nicméně je pravda, že od počátku jednání bylo příliš mnoho signálů ze strany ČSSD, které zpochybňovaly smysl spolupráce s hnutím ANO.

Jak to myslíte?

Už při jednání se ukazovalo, že ti vyjednávači ČSSD hodně ustupovali Andreji Babišovi. Nakonec mu ustoupili i v těch klíčových představách, tedy že premiérem nemá být trestně stíhaný člověk. Myslím si, že se tak dostali do určité pasti ve chvíli, kdy zjistili, že vliv ČSSD by byl ve vládě slabý. Nedostali by klíčová ministerstva, zejména tu policii, o kterou usilovali. Zřejmě si tedy uvědomili, že když už při sestavování vlády museli dost ustupovat, tak jak by to potom vypadalo v té samotné vládě?

Navíc se také ukazovalo, že pokud by vyjednávači přece jen dospěli k nějaké dohodě s hnutím ANO, byl by problém tuto dohodu odsouhlasit v rámci celé strany, ČSSD. Myslím si, že to byla souhra různých faktorů, které přispěly k tomu, že sociálnědemokratičtí politici vyhodnotili danou situaci tak, že bude lepší, když zůstanou v opozici.

Co se podle vás bude dít dál?

To se dá velmi těžko odhadnout. Já mám nějakou svou představu, jak by se to dalo velmi jednoduše vyřešit, ale taková představa zřejmě není v hlavách těch politiků. V posledních měsících jsme viděli různé pokusy o řešení, které by však soudný člověk nevymyslel. Myslím si, že ani sám Babiš neví, co s tím udělat. Je evidentní, že žádná solidní parlamentní strana s ním do vlády jít nechce. Aktuálně mu zbývají jenom extremističtí partneři, jako jsou komunisti nebo SPD.

Ale je to možnost...

Ano. Za jejich podpory nakonec může vzniknou jednobarevná vláda ANO, ale to samozřejmě bude znamenat poměrně velké napětí a pnutí uvnitř hnutí ANO, protože i tam je řada lidí, kteří odmítají spolupráci a závislost na těchto extremistech, tedy zejména na Okamurovi. Sám Babiš ví, že tohle není preferovaná varianta a že by se mu to mohlo vracet i v zahraničí.

Proč?

Všichni totiž budou vědět, že jeho podpora je závislá právě na extremistických stranách, takže sám si nejsem jistý, jestli by do takového rizika šel.

Nabízejí se i jiné možnosti?

Samozřejmě je tady možnost předčasných voleb. Pokud by se na nich shodlo 120 poslanců, tak by je prezident Miloš Zeman vypsat musel, byť tedy avizoval, že by je nevypsal. Otázkou ale je, jestli by vůbec něco vyřešily. Pokud by je Babiš vyhrál, je možné, že by opět neměl většinu. Tak by se celé kolečko znovu opakovalo. Navíc si myslím, že i Babiš si uvědomuje, že půl roku po volbách dělat nové asi není ideální.

Současné preference ukazují, že voliči ANO stále podporují. Rovněž je také možné, že se Babišovi rétoricky podaří celou situaci zvládnout tak, že ještě posílí v preferencích a voliči budou vyčítat ostatním stranám, že s ním nechtějí spolupracovat.

Jak se podle vás k situaci postaví prezident Miloš Zeman?

Domnívám se, že to není pro Miloše Zemana moc výhodná situace, protože žádné výhodné řešení nemá. Samozřejmě teoreticky by mohl prezident Zeman jít až do radikálních kroků: pokud by usoudil, že jsou všichni neschopní sestavit vládu, mohl by teoreticky jmenovat nějakou svou.

Co by to znamenalo?

Pokud by taková možnost nastala, záleželo by na tom, jaké by prezident vybral lidi a jaká by to byla vláda. Navíc by bylo otázkou, zdali by takto vybraná vláda dokázala získat důvěru ve sněmovně. Ale upřímně si nejsem jistý, jestli by Miloš Zeman touto cestou šel.

Z jakého důvodu?

Samozřejmě pro něj by byla asi taková varianta lákavá, ale znamenala by také poměrně ostrý konflikt se zbytkem politických stran včetně Andreje Babiše. Pokud by k tomu došlo, pravděpodobně by to znamenalo, že ani taková vláda nedostane důvěru. Nic by to tudíž nevyřešilo a vládní krize by panovala dál.

Myslím, že se prezident bude muset nějakým způsobem snažit pomoci najít nějaké konstruktivní řešení. Možná také bude preferovat i variantu, aby tady jednobarevnou vládu Babiše podpořili komunisti a SPD. Ale pořád by tu byla otázka, jestli by do toho samotný premiér v demisi šel.

Vy sám jste uvedl, že máte nějakou představu, která by mohla situaci vyřešit. Co jste měl na mysli?

Moje představa spočívá v tom, že by všechny politické strany, které jsou v parlamentu, při hlasování o důvěře jednobarevné vládě Andreje Babiše, prostě odešli ze sněmovny a nechali by Babišových 78 poslanců, ať si sami schválí svoji vládu.

Proč se domníváte, že by právě toto bylo konstruktivní řešení?

Vláda by konečně dosáhla důvěry a vládla by. Ukázalo by se, jestli něco reálně umí a jestli dokáže splnit sliby, které Babiš voličům dal. Pokud by se mu to podařilo, tak si ANO zaslouží podporu voličů. V případě, že by vláda byla problematická, pochopili by voliči, že tudy cesta nevede, a tak by ANO v dalších volbách smetli.

Navíc ostatní strany budou mít sílu a usoudí-li, že Babiše budou chtít odvolat, mohou vyjádřit nedůvěru vládě. Premiér bude i pod určitým tlakem a o každém zákoně stejně bude muset vyjednávat s parlamentem napříč stranami. Myslím si, že je to nějaké řešení, ale pořád tu hraje velkou roli Babišovo trestní stíhání a vyšetřování. To je problém.