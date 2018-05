ČSSD chce místo zemědělství obranu. "Je to na Babišovi"

Místopředseda hnutí ANO, vicepremiér Richard Brabec nevylučuje, že by se při vyjednáváních o nové vládě mohli politici ANO a ČSSD ještě vrátit k rozdělení resortů v souvislosti informací z médií, že sociální demokraté by chtěli vyměnit ministerstvo zemědělství za resort obrany.

Anketa: Bude mít Česko do letních prázdnin vládu s důvěrou? Ano. 25 %



Ne. 61 %



Netuším, nezajímá mě to. 14 %



Brabec řekl, že rozhodnutí je na předsedovi ANO Andreji Babišovi a změnu by musely schválit výbor a poslanecký klub hnutí ANO. V případě, že rozdělení resortů bude součástí referenda o podpoře vlády, které ČSSD plánuje vyhlásit v pátek, mělo by se tak stát do té doby.

"Na posledním jednání nám bylo naznačeno, že si sociální demokraté umějí představit ještě nějakou debatu o rozdělení resortů, ale nebylo to specifikováno," uvedl Brabec. Dodal, že on jedná o programové části dohody a rozdělení resortů je věcí předsedy ANO Andreje Babiše. Poznamenal, že výměna zemědělství za obranu je pro něj "relativně novinka". "Vím, že kolegové z ČSSD hledali kandidáta na ministerstvo zemědělství, ale je na to ještě nějaký čas," uvedl.

Sociálním demokratům by podle dosavadních dohod měla připadnout vedle vnitra, o které se vedly největší spory, i ministerstva práce a sociálních věcí, zemědělství, kultury a zahraničí.

Ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) při příchodu na jednání vlády v demisi nechtěla situaci komentovat. "Je to politické vyjednávání. Je to na premiérovi Andreji Babišovi, co vůbec udělá, co on sám chce. Jaká ministerstva chce, jestli se zbaví ministerstva vnitra, ministerstva práce a sociálních věcí i ministerstva obrany, to jsou všechny tři silové resorty, to je čistě na něm," uvedla jen.

Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO) řekla, že její tým zatím pracuje. Plánuje, že se po odchodu z kabinetu vrátí k práci expertky na financování zdravotnictví a sociálních věcí. S Babišem o svém případném angažmá v nějaké státní organizaci zatím nejednala.

Vyjednavači ANO a ČSSD se ve středu vpodvečer sejdou nad konečným zněním návrhu programového prohlášení potom, co v pondělí předsedové ANO Babiš a ČSSD Jan Hamáček dospěli k textu koaliční smlouvy, který je podle Hamáčka akceptovatelný pro sociální demokracii. Podle předsedy ČSSD byly vyřešeny všechny záležitosti ohledně pojistek, které strana v koaliční smlouvě chtěla mít. S přesným zněním návrhu dohody chce seznámit nejprve v pátek vedení ČSSD.

Brabec v úterý pozdě večer dostal od místopředsedy ČSSD Jiřího Zimoly upravenou verzi programového dokumentu. "Nemělo by tam být nic tak zásadního, nad čím bychom se měli znovu scházet, ale uvidíme," myslí si. Zatím bez definitní shody zůstává podle něj pouze otázka termínu znovuzavedení proplácení nemocenské v prvních třech dnech stonání. ANO prosazuje formulaci, že nejdříve by se tak mělo stát v červenci příštího roku s podmínkou, že se změna nedotkne zaměstnanosti. Němcová téma spojuje s přípravou elektronické neschopenky, za přijatelnější termín považuje proto ANO až leden 2020.

V pátek se kvůli dohodě na společné menšinové vládě tolerované komunisty sejde předsednictvo ČSSD i poslanecký klub ANO. Babiš v pondělí nevyloučil, že by ANO mohlo do nového kabinetu nominovat některé jiné ministry. "Nedá se to vyloučit," uvedl. Konkrétní resorty odmítl jmenovat. Záměr odejít z politiky potvrdil končící ministr obrany Martin Stropnický (ANO).