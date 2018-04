ČSSD má od ANO dobrou nabídku, některé kraje jsou proti

Grémium ČSSD začalo v Lidovém domě jednat o obnovení rozhovorů o vládní spolupráci s hnutím ANO premiéra Andreje Babiše. Místopředseda strany Roman Onderka novinářům před jednáním potvrdil, že ČSSD dostala od ANO nabídku pěti resortů včetně ministerstva vnitra. Podle místopředsedy Martina Netolického bude ČSSD žádat vzhledem k Babišovu trestnímu stíhání, aby přímo v koaliční smlouvě stálo, že v případě prvoinstančního odsouzení jakýkoli člen vlády opustí kabinet. O případných výsledcích obnoveného jednání s ANO by mohl rozhodnout ústřední výbor strany příští sobotu, uvedl Netolický.

Podle odpůrců vládního angažmá ČSSD záleží na tom, jak sociální demokraté dokážou svou roli obhájit. Část krajů podle místopředsedy Jaroslava Foldyny spolupráci s ANO odmítá.

"Tady nejde o počty ministerstev, ani ministerstva, ale o podstatu toho, v jaké situaci se bude nacházet sociální demokracie. Jde o to, abychom důstojně mohli splnit očekávání a být v důstojné roli před občany," řekl Foldyna novinářům.

Senátor Petr Vícha popsal, co sociálním demokratům na spolupráci s ANO vadí. "Naši členové na všech úrovních musejí předkládat negativní lustrační osvědčení, čistý trestní rejstřík a prohlášení, že na ně není vedeno žádné řízení. Členové se ptají, proč to neplatí pro premiéra? My s ANO nemáme 101 hlasů, takže vždycky budeme v područí KSČM," uvedl. Dodal, že ANO stejně ve Sněmovně hlasuje v dohodě s komunisty a hnutím SPD.

Onderka si nedovede představit spolupráci v případě, že by ČSSD nemělo možnost ovlivňovat ministerstva propojená s programovými prioritami sociálních demokratů. Potvrdil, že ČSSD dostalo nabídku na řízení ministerstva vnitra a čtyř dalších, nechtěl ale upřesnit, o která jde. Zdůraznil, že dnes předsednictvo zřejmě pouze rozhodne o pokračování, či nepokračování rozhovorů s ANO. Definitivně rozhodnou o angažmá ČSSD ve vládě členové strany v elektronickém referendu.

Předseda Senátu Milan Štěch zopakoval, že je proti spolupráci s hnutím ANO, sociální demokracie by podle něj neměla být ve vládě, spíš se má soustředit na přípravu podzimních komunálních voleb.