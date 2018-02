ČSSD má spasit Hamáček, Zimola mu ve vedení pomůže

11:01

Delegáti poměrně dlouze debatovali to tom, zda se do jeho programu má dostat hlasování o odvolání stranického vedení, nebo ne. Prosazoval to bývalý ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, podle kterého by ve vedení neměl po dnešku zůstat nikdo, kdo nemá důvěru nynějšího sjezdu.