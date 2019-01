ČSSD pozve na svůj březnový sjezd prezidenta Zemana

Sociální demokraté pozvou na svůj březnový sjezd prezidenta Miloše Zemana. Po jednání předsednictva ČSSD to sdělili předseda strany Jan Hamáček a místopředseda Roman Onderka. Podle Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka Hrad s reakcí počká na doručení oficiálního pozvání.

Někdejší šéf sociální demokracie Zeman byl pozván už na loňský sjezd ČSSD, přijel tam a promluvil k delegátům. Na sjezd v roce 2017, kde byl do čela ČSSD znovuzvolen tehdejší premiér Bohuslav Sobotka, Zeman naopak pozvánku nedostal.

"Tuto záležitost jsme doposud neřešili," napsal Ovčáček na dotaz, zda prezident pozvání přijme. "Je nutno vyčkat na doručení oficiálního pozvání," dodal.

Zeman byl členem ČSSD v letech 1992 až 2007, mezi lety 1993 a 2002 byl dokonce jejím předsedou. Se stranou se ale ve zlém rozešel i kvůli prezidentské volbě, v té době ještě nepřímé, která se konala v roce 2003. Zeman se tehdy neúspěšně ucházel o prezidentský úřad, ale nehlasovali pro něj ani všichni zákonodárci ČSSD. Zeman je označil za zrádce.

Sociální demokraté po sobotním uzavření krajských konferencí na jednání v Hradci Králové mimo jiné připravují sjezd, který se uskuteční tamtéž na začátku března. Ráno jednalo předsednictvo ČSSD, na které navázal ústřední výkonný výbor, tedy široké vedení strany. ČSSD má v neděli v Hradci mimo jiné potvrdit kandidátku do Evropského parlamentu. Sociální demokracii by měl do hlasování vést europoslanec Pavel Poc.

Předchozí konference krajských organizací ČSSD naznačily, že Hamáček má značnou šanci obhájit v březnu funkci předsedy ČSSD. Posbíral totiž nominace do čela menší vládní strany z většiny krajů. Získal podporu na předsedu od 11 krajských organizací, všech kromě jihomoravské, ústecké a pražské. Delegáti tamních regionálních konferencí do čela sociální demokracie nikoho nenavrhli.