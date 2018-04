"Dohoda s Babišem? Do hodiny." Okamura i Zeman doufají ve vládu ANO, SPD a KSČM

Předseda Svobody a přímé demokracie Tomio Okamura a prezident Miloš Zeman se dnes shodli, že doufají ve vznik vlády v rámci spolupráce ANO, KSČM a SPD. Věří, že by mohla vniknout nejpozději do června. Podle Okamury již jeho hnutí většinu programu s ANO projednalo a shoda by mohla být nalezena rychle. Ohledně sporného referenda k mezinárodním smlouvám chce nabídnout, aby výsledek musel ratifikovat Parlament. Pokud šéf ANO Andrej Babiš neosloví SPD, schůzky s ANO a KSČM chce iniciovat Okamura. Řekl to po jednání se Zemanem v Lánech.

Anketa: Bude mít Česko do letních prázdnin vládu s důvěrou? Ano. 23 %



Ne. 63 %



Netuším, nezajímá mě to. 14 %



Zeman podle šéfa hnutí SPD řekl, že si představuje vládu "v nějaké konstelaci" spolupráce ANO, KSČM a SPD. O podrobnostech představ prezidenta Okamura nechtěl mluvit, chce s nimi seznámit nejdříve Babiše. Se Zemanem se shodli, že doufají, že se podaří kabinet sestavit nejpozději do června.

Podotkl, že již v minulosti ANO a SPD nalezly na velké části programu shodu. Vláda s většinovou důvěrou sněmovny by proto podle něj mohla být sestavena do půl hodiny až hodiny. V otázce referenda týkajícího se mezinárodních smluv, kde obě strany dosud shodu nenalezly, řekl, že navrhne, aby výsledek hlasování musely ratifikovat obě komory Parlamentu. Věří, že dohoda na této otázce je možná.

Okamura řekl, že SPD chce, aby ve vládě byli lidé, kteří budou mít maximálně možný potenciál prosazovat slíbený program. Sliby voličům podle něj nesplnili ministři dopravy Dan Ťok a spravedlnosti Robert Pelikán. O ministryni obrany Karle Šlechtové řekl, že není odbornicí na obranu, a ministr zahraničí Martin Stropnický podle něj prosazuje jinou politiku než SPD. Všichni jmenovaní se v minulosti vyslovili vůči SPD kriticky, Pelikán už navíc oznámil, že v příští vládě být nechce.

Okamura zároveň řekl, že pokud Babiš SPD ohledně vyjednávání neosloví, učiní tak on a bude schůzky zástupců SPD, ANO a KSČM iniciovat.

Prezident si podle něj přeje vládu odborníků. Poznamenal, že si odnáší několik stran svých zápisků o představách Zemana týkajících se vlády. Představit je chce Babišovi.

Za priority SPD Okamura ještě před schůzkou označil mimo jiné podporu pracujících, podmínění dávek či zvýšení důchodů včetně invalidních.

Zeman se tento týden v Lánech sešel s premiérem v demisi Babišem, který ho informoval o konci vládních vyjednávání s ČSSD. Zeman mu doporučil, aby dál vyjednával s KSČM a SPD. Příští týden se Zemanem budou jednat na Hradě předsedové ODS Petr Fiala, Pirátů Ivan Bartoš a KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Setkání s předsedou komunistů Vojtěchem Filipem absolvoval ve středu. Předseda SPD si před schůzkou pochvaloval, že do Lán dostal pozvání, zatímco ostatní strany Zemana o schůzku žádají.

O dalším postupu při sestavování vlády také jedná širší vedení ANO. Části poslanců se spolupráce s SPD nelíbí.