DOKUMENT: Kompletní oznámení Jaromíra Soukupa

Už více než rok mluvím s nejdůležitějšími českými politiky o tom, co mě, ale především vás trápí. Byl jsem první, kdo v Česku otevřel například téma oligarchů a jejich triků, jak vysávají z českého státního rozpočtu peníze. Upozornil jsem na špinavé praktiky soudců a na řadu dalších věcí. Mnoha lidem jsem byl dokonce tak protivný, že mi loni na stole přistála prázdná nábojnice - známý symbol pro výhrůžku vendetou.

A byl jsem to zase já, který jako první řekl premiérovi o tom, že je třeba zdanit nadnárodní koncerny, jež mají z našich daňových předpisů tak maximálně dobrý den a v klidu odvádějí desítky miliard z Česka pryč. Byl jsem první, kdo si dovolil upozornit na to, že celý systém je tu nastaven tak, že bohatí v klidu bohatnou, zatímco střední třída mizí a chudí chudnou.

A do třetice ještě jedna věc: Byl jsem to já, kdo tu jako první upozornil na krutý rozpor mezi tím, co politici říkají a co dělají. Pamatujete si, kolikrát jsem se v poslední době smál politikům za to jejich "mělo by se"? A právě to jejich "mělo by se" mě už definitivně přestalo bavit.

Stále říkají, že "by se něco mělo", slibují, že přijde změna, ale kde nic tu nic. Jediné, co se stalo, je, že korupce se přesunula do úplně jiné roviny. Dnes se neuplácejí úředníci, dnes se ohýbají už celé zákony tak, aby to vyhovovalo úzké partě politiků.

A právě proto jsem se rozhodl, že chci aktivně vstoupit do dění. Bez výmluv a prázdných řečí. Dovolte mi proto sdělit vám, že dnešním dnem zakládám politické hnutí LIST JAROMÍRA SOUKUPA, jehož cílem je bránit české národní zájmy před zkorumpovanými politiky a oligarchy. LIST JAROMÍRA SOUKUPA je nové politické hnutí, které se bude ucházet o zájem voličů. Nedávám si nesplnitelné cíle, ale každý rok uvedu seznam konkrétních věcí, jež je potřeba změnit.

Jako jeden z prvních cílů například navrhuji: Pojďme prosadit trestní odpovědnost politiků za to, že nám zdražují život. Za nedostatek bytů, za drahé energie, za předražené účty za mobilní internet a telefon, za to, že stát vyplácí miliardy solárním baronům nebo oligarchům za věci, které by měl dělat sám. Za to všechno mohou vždy konkrétní lidé a politici. V tomto neexistuje žádné "oni". Pojďme tyto lidi, již se pakují na náš účet, postavit před soud. Stejně jako ty, kteří tento hyenismus umožňují.

A vás chci poprosit: Pojďte do toho se mnou. Pojďme si říci, co je v daném období důležité, a společně to prosaďme. Nenechme se opít lacinými sliby a udělejme z Česka místo, kde na špatná rozhodnutí státu nedoplácejí obyčejní lidé. Nenechte mě, prosím, v této snaze samotného, protože jinak tu nadosmrti budeme muset žít s oním "mělo by se".

Buďme vlastenci a braňme české národní zájmy!