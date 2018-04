Dolejš: Záleží jen na ANO a ČSSD, jestli bude reparát úspěšný

Po pondělním jednání představitelé stran ANO a sociální demokracie drží bobříka mlčení. Deklarovali však, že složení budoucí vlády by mohlo být od pátku jasnější. Co si myslí o vyjednávání stran komunisté a jak vidí jejich možnou podporu ke vzniku vlády? Na tyto otázky odpovídal pro online deník TÝDEN.CZ poslanec za KSČM Jiří Dolejš.

Komunistická strana uvažuje o možné podpoře Babišovy vlády. V čem se s hnutím ANO shodujete a v čem se naopak rozcházíte?

Pochopitelně nám jde o text programového prohlášení. Je nám jasné, že Andrej Babiš nebude plnit volební program KSČM, je ale dostatečně flexibilní v tom, aby do svého programového prohlášení dal věci, které se budou líbit jak nám, tak voličům. Jde zejména o sociální otázky, tedy zvyšování minimální mzdy, valorizaci důchodů, jistoty, že nebudou privatizovány veřejné služby a že stát bude plnit svou úlohu, pokud jde o kontrolu klíčového surového bohatství. Těch věcí je celá řada.

Pochopitelné je, že komplikovanější debata je ve věcech, kde se naše programy neprotínají, ale přesto chceme nějaké garance toho, že vláda nezdivočí. A to je tedy zejména oblast zahraniční politiky. V té jsme apriorně chtěli, aby byl nějak zakotven respekt k OSN, k mezinárodnímu právu, ale i k ustanovení jako jsou příslušné články smlouvy o NATO, které když vznikalo, tak deklarovalo, že nechce vézt nějaké útočné války.

O víkendu ale Američani zaútočili na Sýrii a Andrej Babiš útok USA spolu s dalšími ministry podpořil. Vy jste však vyjádřili nesouhlas. Nemáte obavu, že se podobná situace bude odehrát i v budoucnu, pokud byste vyslovili vládě Andreje Babiše důvěru?

Faktem je, že reakce jednotlivých členů vlády je přinejmenším zbrklá a lze jí vnímat do značné míry i jako servilitu.

Proč?

Protože aniž vyčkali na projednání ve vládě, aniž se řeklo, do jaké míry lze brát vážně problém toho mandátu a shody s mezinárodním právem, tak se snažíme být loajální se spojenci. A ona někdy hodnota toho mezinárodního práva je vyšší než nějaká horlivá loajalita. Z tohohle pohledu si myslím, že postoj pana ministra zahraničí byl poměrně zbrklý a to, že pan premiér, který samozřejmě někdy tweetuje nebo naslouchá mediálním poradcům, místo toho, aby udělal poradu a naslouchal odborníkům, mluvil div ne jako Donald Trump. Poté mu ale došlo, že je to složitější diplomatický úkol a začal říkat, že rakety problém nevyřeší...

Co se týče otázky, jak to bude v budoucnu, samozřejmě nemůžeme kalkulovat s jistotou a v politice to zvlášť nefunguje. Proto chceme jednání, která by vyústila v nějaké režimy, kontroly, konzultace a podobně.

Nicméně váš kolega a rovněž poslanec KSČM Leo Luzar se nechal slyšet, že co se týče podpory od komunistické strany, ještě není zdaleka nic jistého. Je to pravda?

Ano, pochopitelně. V pátek má premiér vyhlásit nějakou etapu jednání s ČSSD a my v sobotu máme sjezd, kde budeme mimo nové vedení řešit také tuto otázku podpory. Pravděpodobně nám do duše promluví i sám prezident Miloš Zeman.

Nicméně musím podotknout, že nejsme vládní strana, my můžeme dát důvěru vzniku vlády, ale nedáváme závazek, že budeme hlasovat "ano vládě" po celé čtyři roky. Pro nás je to také o tom, že byť třeba nebudeme chtít iniciovat nedůvěru hned při první příležitosti, tak se ale nezříkáme práva kritiky. Pokud by nastala situace, ve které by bylo všechno špatně, tak klidně tu nedůvěru vládě vyslovíme. My jako strana KSČM jsme taky opozice, i když ten takzvaný demokratický blok si hraje na jedinou opozici. My chceme být v podstatě také opozicí, ale poněkud státotvornější.

Jak hodnotíte pondělní vyjednávání ANO s ČSSD?

Předem je třeba říct, že je třeba ocenit naleznutou odvahu vrátit se k jednacímu stolu. Selhání toho prvního jednání nás překvapilo, ale mysleli jsme si, že bylo ovlivněno určitým selháním obou stran.

Jak to myslíte?

Jsme toho názoru, že ČSSD poněkud nadcenila své požadavky a premiér měl poněkud vrchnostenské jednání s partnerem. Výsledkem byl tedy krach a nedohoda. Je tedy dobře, že našli tu sílu a odvahu znovu jednat. Teď je pochopitelně na nich, jestli i ten druhý pokus taky zbastlí a dopadne to špatně, anebo jestli ten reparát bude úspěšnější.

Nicméně od pondělní schůze obě strany mlčí. Myslíte, že došlo ke shodě?

Já předpokládám, že ta nabídka byla zajímavější. A teď je na nich, jestli to vezmou, zda to berou dostatečně vážně. O to totiž v tuhle chvíli jde. Tím, že to jednání zkrachovalo, byla velmi negativně nabuzena jejich stranická struktura. Uvidíme, jak to dopadne.