Expert: Drahoš studentem u zkoušky, Zeman nově koulel očima

Miloš Zeman dokázal doprovodit své argumenty sebevědomými gesty, zatímco Jiří Drahoš působil jako zkoušený student, ohodnotil neverbální komunikaci prezidentských kandidátů v prvním televizním duelu expert Jan Kubáček. Drahoš má podle něj výhodu v tom, že je vysoký a dokáže sedět vzpřímeně, neumí však přilákat pozornost kamery. Zeman v duelu nemusel dělat mnoho, aby Drahoše předčil, míní Kubáček.

Anketa: Půjdete volit ve druhém kole prezidentských voleb? Ano. 90 %



Ne. 6 %



Zatím nevím. 4 %



"Miloš Zeman nedělal nic jiného, než že přinesl emoci, srozumitelné příklady a přidával gestikulaci - usmíval se, hrozil a nově také koulel očima." Stávající prezident také používal ruce, kýval se, vrtěl hlavou. "I neverbálním projevem jako kdyby říkal: Mám převahu," shrnul expert.

U Drahoše Kubáček ocenil vzpřímené sezení. "Nedával k tomu ale práci rukou, žádný výraz, proto pak ve výsledku působil prkenně a sevřeně. Nervozitu ukazovaly také těkající oči o poněkud zamrzlý úsměv," vyjmenoval Kubáček nedostatky v řeči těla bývalého předsedy Akademie věd. "Pevně se držel desek, vypadal hodně nejistě a nervózně," dodal.

Prezident Zeman sice byl ve srovnání s Drahošem v křesle zabořený a utopený, celkový dojem ale zlepšil tím, že jeho posed působil pohodlně. "Měl široké uchopení, celé křeslo držel. Působil trochu jako lev čekající na antilopu," řekl Kubáček.

Rozdíl ve fyzické konstituci zvýhodňuje Drahoše, který je vysoký, má reprezentativní postoj a i na konci debaty dokázal bez problémů vstát. Zeman sice potřeboval pomoci, na druhé straně jsou však Zemanovy obtíže lidem známé a už je nepřekvapí, míní Kubáček. "Působilo by to špatně, kdyby Zeman například zavrávoral, upadl, nebo kdyby navíc zapomínal a zadrhával se v řeči, to se ale stávalo spíše jeho konkurentovi," poznamenal.

Drahoš Zemanovi jen sporadicky dokázal konkurovat v mluveném projevu. Drahošovo vyjadřování podle Kubáčka postrádalo lehkost, až na výjimky se vyjadřoval složitě a nejistě. "Působil jako žáček na zkoušce. I když říká něco, co je možná nepopulární, jeho gesta by měla ukázat, že si za tím stojí a opírá se o svou životní zkušenost," poznamenal odborník.

Jako promarněnou příležitost vnést do debaty emoci vnímá Kubáček neschopnost Drahoše reagovat na některé výkřiky z publika, které bylo výrazným prvkem v aranžmá pořadu. "Diváci byli vznětliví, byli přisprostlí, ale byli z obou táborů," uvedl. "Jiří Drahoš měl příležitost některé výkřiky zvednout, zareagovat na ně a přinést tím emoci, která je vždy cenná," hodnotil expert. Chybou Zemana je jeho přílišné sebevědomí a arogance.

Formát debaty, který TV Prima zvolila, je podle politologa Petr Sokola (ODS) v Evropě pro podobné politické souboje nezvyklý. Přímo v sále, kde se duel odehrával, seděli stoupenci obou kandidátů, kteří velmi hlasitě projevovali svůj souhlas i nesouhlas. "Minimálně na starém kontinentu převažují u takovýchto debat formáty bez diváků. V Německu, na Slovensku nebo v Polsku je obvyklý model moderátor a kandidáti," shrnul své poznatky Sokol.

Televize se podle něj zjevně inspirovala v zábavních pořadech a modelem debat, který je běžný v USA. "Tam publikum většinou bývá. Ale ani v kampani před zvolením prezidenta Donalda Trumpa jsem se nesetkal s tím, že by v sále byla atmosféra připomínající fotbalový zápas," řekl.

S bouřlivou atmosférou se podle něj nejhůř vyrovnal moderátor. Kandidátům podle něj uškodila zejména tím, že nezbyl prostor pro ně samotné. "Debata nebyla plynulá, skoro po každé větě následovalo čekání, až se sál ztiší," řekl Sokol.