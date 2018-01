Experti: Zeman Drahoše v debatě předčil. Moderátor to nezvládl

V první prezidentské debatě kandidáti nepřekvapili a dominoval Miloš Zeman, shodli se experti na politický marketing. Konzultant pro politický marketing Martin Joachymstál řekl, že Zeman v duelu na TV Prima svého konkurenta Jiřího Drahoše přetlačil. Převahu Zemana v debatě viděla také expertka Alžběta Králová z Institutu politického marketingu (IPM). Drahoš se podle ní pokoušel vést seriózní debatu v neseriózním prostředí. Duel podle obou expertů ovlivnil také mdlý výkon moderátora Karla Voříška, který nedokázal ukáznit hlučné publikum.

"Jiřího Drahoše hned v samém úvodu svázala nervozita zaplněného sálu a neukázněného publika, se kterým moderátor po celou dobu vysílání zápolil," poznamenal Joachymstál. Bývalý předseda Akademie věd Drahoš chtěl podle něj upozornit na nestálost názorů prezidenta a dříve vyřčené nepravdivé výroky. "Nic z toho se mu však nepodařilo tak, aby přesvědčil nerozhodnuté," míní.

"Uspěl spíše Miloš Zeman. Agresivní a konfrontační styl debaty mu vyhovoval. Drahošovi neustále skákal do řeči, Drahoš ho nebyl schopný usměrňovat, nechal ho brát si slovo kdykoliv chtěl," podotkla Králová. Zeman podle ní nezklamal své voliče a mohl oslovit ty občany, kteří touží po silném lídrovi.

Viděla jsem už leccos. Ale až tato televizní debata (její scénář, moderátor, témata a prostor pro "šílející klaky") prokázala, jak hluboce jsme klesli. Jenom emoce, žádné přemýšlení, žádné podstatné otázky. Ubohost a neprofesionalita. - Vladimíra Dvořáková (@profDvorakova) 23. ledna 2018

I stávající prezident podle ní měl slabé momenty, příliš se spoléhal na to, že bude mít převahu. Drahošovi se však povedlo opravit některé Zemanovy výroky a uvést je na pravou míru. Ani tak však podle Králové Drahoš zřejmě na nerozhodnuté voliče příliš nezapůsobil. "Dbal na to, aby obsah jeho odpovědí byl založen na pravdě a vedl seriózní debatu v neseriózním prostředí," charakterizovala Drahoše. Zeman naopak podle Králové dokázal využít humor a skákal do řeči nejen svému soupeři, ale i moderátorovi.

Kandidáti usazení v křeslech postupně odpovídali na otázky, které se týkaly protikuřáckého zákona, držení zbraní, církevních restitucí a také migrace. "Zemanovi sedla zvolená témata, která mohl prodat své cílové skupině," komentoval výběr okruhů Joachymstál. Králová poznamenala, že Zemanovi pomohlo, když TV Prima nezařadila mezi témata financování kampaně.

Oba kandidáty přišli podpořit jejich manželky a nejbližší spolupracovníci i další příznivci. Ti v sále vytvářeli hučnou atmosféru. Výkřiky a potlesk často oba uchazeče o prezidentský úřad přerušovaly. Králová atmosféru přirovnala k fotbalovým zápasům.

Druhou prezidentskou debatu odvysílá ve čtvrtek Česká televize. Joachymstál duel vidí jako Drahošovu jedinou šanci na odvetu. "Pokud chce v této vyrovnané volbě uspět, musí uspět a přijít s razantním rétorickým stylem a pokusit se minimálně o remízu," míní.

Zeman, který se debatám před prvním kolem prezidentských voleb vyhýbal, před druhým kolem uvedl, že přistoupí na dvě diskuse s Drahošem. Později své stanovisko změnil a oznámil, že půjde do čtyř televizních debat. Drahoš trval na původní domluvě a Zeman tak vystoupil na TV Nova a TV Barrandov sám. Podle Joachymstála tím prezident dokázal zacílit na přibližně dva miliony diváků. "Z tohoto hlediska bylo strategické rozhodnutí Jiřího Drahoše vynechat první debaty sporné," poznamenal.