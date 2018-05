"Faltýnek místo Babiše? Hnutí ANO by si podřezalo větev"

První místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek byl spolu s dalšími třemi obviněnými zbaven trestního stíhání v rámci kauzy Čapí hnízdo. Ihned po zveřejnění se strhla vášnivá debata, co bude následovat dál. Může toto rozhodnutí nějak změnit vyjednávání o vládě? Co to znamená pro hnutí ANO? Stane se Faltýnek premiérem? Na tyto otázky odpovídal v rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ politolog Jan Bureš z Metropolitní univerzity v Praze.

Ve čtvrtek žalobce Jaroslav Šaroch zrušil trestní stíhání Jaroslava Faltýnka a dalších tří osob v kauze Čapí hnízdo. Co to podle vás znamená pro politickou scénu?

Znamená to, že je tady částečné potvrzení toho, že ne všichni, kteří byli obvinění z podvodu v rámci Čapího hnízda, jsou vinni. Je zřejmé, že tím více bude nyní kauza Čapí hnízdo spojována pouze s Andrejem Babišem, nikoli s dalšími lidmi. Potvrzuje to domněnku, že v této kauze ve firmě Agrofert rozhodoval pouze Babiš a ostatní jen vykonávali jeho příkazy.

Objevují se spekulace o tom, že by mohl Faltýnek být premiérem. Je to reálné?

Samozřejmě to nelze vyloučit. Na druhou stranu si pořád myslím, že zkrátka hnutí ANO je vlastně jenom Andrej Babiš a z hlediska voličů je naprosto klíčové, aby zůstal ve vysoké pozici a politice.

Co tím myslíte?

Voliči v podstatě volili hnutí ANO právě kvůli Babišovi. Kdybych to vyjádřil, řekněme ne moc citlivě, tak v hnutí ANO je jen jedna jednička, jinak samé nuly. To znamená, že lidé kolem Babiše jsou prakticky neznámí nebo jsou známí jen velmi málo. Na politické scéně se pohybují krátce a určitě nejsou těmi, kdo určují politiku hnutí nebo kdo oslovují veřejnost.

Kdyby se teď hnutí ANO v podstatě zbavilo lídra tím, že by ho sesadilo z funkce předsedy vlády a on zůstal řadovým poslancem, tak by si pod sebou podřezalo větev. Myslím si, že by voliči na takovou změnu reagovali negativně a postupně by od hnutí ANO odcházeli. Andreje Babiše berou jako hlavního politika, od kterého očekávají zásadní změny v zemi, a jeho odchod by je velmi zklamal. I proto chápu postoj hnutí, který se brání možnosti, aby byl Babiš nahrazen někým jiným: ztratili by voliče.

Andreje Babiše i jeho rodinu nadále vyšetřuje policie. Ovlivní toto rozhodnutí o vyjednávání o vládě?

Samozřejmě může, protože Babišovi oponenti nebo konkurenční strany mohou dál poukazovat na to, že je obviněn. Pokud by včera padlo rozhodnutí, že by byl obvinění zproštěn, tak by to byl zásadní zlom. To se ale nestalo, v tomhle smyslu je situace pro premiéra vlády po včerejšku ještě trošku horší, neboť státní zástupce potvrdil, že důkazy, které policie shromáždila, jsou asi oprávněné.

Je pravděpodobné, že by mohl vyváznout i Andrej Babiš?

Nelze to odhadnout. Chtěl bych ale zdůraznit, že ať se jedná o premiéra či obyčejného občana, musí platit presumpce neviny. My skutečně nevíme, jestli něco provedl, anebo neprovedl. Od toho jsou tu soudy. Do té doby, dokud se nerozhodne, může být situace kolem předsedy vlády skutečně vykládána tak, že se ho někdo pokouší zbavit a vyštvat z politiky. Není přece možné trvat na tom, aby odešel z politiky, dokud nepadne pravomocný rozsudek, který může být osvobozující.

Pokud by byli všichni ostatní včetně premiéra zproštění viny, znamenalo by to urychlení vyjednávání o vládě?

Tam je klíčová postava Andreje Babiše. Pokud by on byl zproštěn viny, tak argument od ČSSD a dalších stran, že nemůže být premiér, padá. Potom by to nejspíš odblokovalo celou situaci a vyjednávání by se odpíchlo dál.

A co taková ODS? Přistoupila by na vyjednávání?

Nemyslím si. Jsem toho názoru, že ODS není v této otázce úplně jednotná. Jsou tam politici, kteří by si dovedli představit vládu s Babišem, třeba Václav Klaus mladší Nicméně mám pocit, že většina vedení ODS, včetně předsedy Fialy, má pocit, že pro ODS je výhodnější zůstávat v opozici.

Proč?

Opoziční role jim svědčí, neboť jim rostou preference. Tím, že odmítají jít do vlády s hnutím ANO, jim sympatizanti zkrátka přibývají. Dost pochybuji o tom, že i třeba případné zproštění obvinění by vedlo k tomu, aby ODS do vlády šla. Spíš si myslím, že by to mohlo usnadnit situaci ČSSD či KDU-ČSL, ale ODS pravděpodobně ne.