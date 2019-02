Faltýnek: Slevy na jízdném nejsou nejohroženější položkou rozpočtu

Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek si nemyslí, že by se škrty v rozpočtu na rok 2020 měly týkat nedávno zavedených slev na jízdném pro děti a důchodce. Podle něj nejsou v souvislosti s vyjednáváním ANO a ČSSD o rozpočtu nejohroženější položkou, debatovat by se podle něj mělo spíš o bezplatných obědech pro děti. Faltýnek to řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Podle něj se koaliční rada shodla na potřebě šetřit, konkrétnější však nebyl, pouze doplnil, že se domnívá, že slev na jízdném se škrtání netýká. "Je to otázka například nějaké debaty o obědech, protože sociální demokracie chtěla obědy zdarma pro všechny, což je nesmysl, ekonomický. Pokud obědy, tak pro potřebné," prohlásil Faltýnek v souvislosti s loňským návrhem ČSSD na bezplatné obědy pro všechny děti ze školek a prvního stupně základních škol, které by ročně vyšly na zhruba 5,4 miliardy korun. Počátkem února se ČSSD a ANO ale dohodly, že pro rok 2020 ztrojnásobí částku v dotačním programu ministerstva školství na obědy zdarma pro děti z chudých rodin až na 100 milionů korun.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) současně však vyzvala ministry při debatě o rozpočtu na příští rok, kdy stát počítá s nižším tempem růstu než dosud, k hledání úspor a navrhla snížit počet státních zaměstnanců o deset procent. Hospodářské noviny minulý týden uvedly, že přišla i s návrhem snížit výdaje o 25 miliard korun, přičemž s výrazným snížením výdajů počítá například u ministerstev pro místní rozvoj, dopravy zemědělství, životního prostředí nebo kultury. Naopak polepšit by si mohla kancelář prezidenta nebo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Server iDNES.cz uvedl, že podle jeho zjištění jsou škrty nejvíce ohroženy právě slevy na jízdném pro studenty a důchodce, škrtat se zřejmě bude i v programu Zelená úsporám a je ohrožena i stavba dálnic. Podle serveru by ministerstvo dopravy přišlo proti letošnímu roku o 14 miliard korun a rozpočet ministerstva pro místní rozvoj by klesl téměř o polovinu. Naopak ministerstva práce a obrany by si proti letošku polepšila.