Faltýnek v Duelu Jaromíra Soukupa: Na snižování daní se s ČSSD neshodneme

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát pozval do pořadu Duel Jaromíra Soukupa nového předsedu ČSSD a místopředsedu parlamentu Jana Hamáčka a Jaroslava Faltýnka, jednu z nejvýraznějších osobností ANO 2011 a zároveň také místopředsedu tohoto hnutí. V nejoblíbenější politické diskusi v Česku se řešila různá témata, která hýbou politickou scénou.

Hned v úvodu pořadu se začalo živě diskutovat na téma snižování DPH a následně se začaly rozebírat daně. "Strana ČSSD prosazuje snížení DPH na základní potraviny, jak to vidíte?" zeptal se moderátor pořadu a zároveň generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup předsedy ČSSD.

"To je zajímavé téma. Já se rovnou odkážu na koaliční vyjednávání. My chceme snížit daň z přidané hodnoty na základní potraviny jako je maso, mléko, chléb a podobně. Nicméně paní ministryně financí s tím nesouhlasí. Hnutí ANO chce snížit sazby DPH na pivo. Já se ptám, když jde snížit DPH na pivo, proč to nejde na potraviny?" vyjádřil se Hamáček. Ke slovu se vzápětí dostal i místopředseda hnutí ANO Faltýnek.

"Snaha snížit DPH u piva, to je kompenzace pro hospodské, kteří měli problémy s EET a k tomu se vztahuje také otázka zákazu kouření, což obdobně postihlo hospody a my si myslíme, že snížení sazby DPH u piva by mohlo být bráno jako kompenzace," vysvětlil stanovisko hnutí ANO Faltýnek.

Vládu dohromady dají

"Ale když to tedy jde u piva, tak by to přeci mělo jít i u potravin. Nejsem si jistý, jestli to jde zrovna kompenzovat sníženou sazbou u piva, nicméně alespoň máme připravené otázky, na které se budu na dalších jednání ptát," prohodil Hamáček směrem k Faltýnkovi, který mu odpověděl, že se na budoucí debatu velmi těší.

Vzápětí se oba hosté dotkli také daní. Faltýnek uvedl, že právě ČSSD se snaží prosadit jejich zvýšení, s čímž hnutí ANO nesouhlasí. "Zajímavé tedy je, že jsem před chvilkou podotkl, že chceme snížení daní. Strana ČSSD chce prosadit spravedlivý systém a jestliže zvýšíme daně u bank, nic se nestane, naopak," hájil se Hamáček.

"Nesouhlasím. Víte, co by se tím zase stalo? Ty banky to přenesou na klienty. My říkáme, že jsme proti zvyšování daní," ohradil se Faltýnek. Oba hosté potvrdili, že se na tomto tematickém bodě nepanuje stejný názor. Přesto se ale shodli, že společnou vládu dohromady dají.

Vzápětí se debata stočila k expremiérovi Bohuslavu Sobotkovi, který ve čtvrtek oznámil, že končí v politice. "Co na to říkáte?" zeptal se hostů Soukup. Jako první se ujal slova Hamáček. "Je to jeho osobní rozhodnutí. Já bych mu rád ještě jednou poděkoval za to, co všechno pro stranu ČSSD udělal a také za to, jak v minulosti úspěšně vedl vládu," uvedl. Zároveň dodal, že Sobotkova vláda udělala velký krok správným směrem a dokázal ji udržet pohromadě čtyři roky. Na něj navázal také Faltýnek.

"Souhlasím s panem Hamáčkem, vláda z globálního hlediska byla úspěšná, tři roky fungovala dobře, občas se objevily nějaké neshody, ale ty se rychle vyřešily. Až na ten závěr, kdy pan Sobotka odvolal Andreje Babiše z funkce ministra financí. Kdyby to neudělal tak věřím, že ČSSD mohla u voleb získat více hlasů," uzavřel debatu Faltýnek.

