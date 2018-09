Feri se ptal, Babiš nikde. Interpelace skončily dřív

Pravidelné ústní interpelace opětovně poznamenala absence premiéra Andreje Babiše (ANO) a většiny ministrů, na něž směřovaly otázky poslanců. Skončily proto o dvě hodiny dříve v porovnání s časem na ně vyhrazeným. Nepřítomní členové vlády tak budou muset na dotazy odpovědět písemně, nejčastěji Dominiku Ferimu z TOP 09, který byl nejvíce se tázajícím poslancem.

Babiš, který byl na neformálním unijním summitu v Salcburku, tak bude muset mimo jiné vysvětlovat Ferimu, proč ve svém nedělním odmítavém vyjádření k přijetí syrských sirotků neúplně citoval tibetského duchovního vůdce dalajlamu. Babiš na svém facebookovém účtu vynechal z dalajlamovy citace jeho výzvu, že uprchlíky je třeba přijmout, za což čelil kritice opozice.

Téma případného přijetí syrských uprchlíků z táborů v Řecku bude muset dodatečně vysvětlovat také ministr zahraničí a vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Byl dotazován rovněž na roli svého případného nástupce v čele české diplomacie Tomáše Petříčka a jeho případné ovlivňování. Objasňovat má i to, proč si za poradce vybral Tibora Gašpara, který musel funkci slovenského policejního prezidenta opustit v souvislosti s vyšetřováním vraždy novináře Jána Kuciaka. Hamáček již dříve označil Gašpara za odborníka, jehož služeb chce využít.

Poslanci mohli využít přítomnosti ministrů Adama Vojtěcha, Dana Ťoka nebo Jany Maláčové. Ministryně práce a sociálních věcí mimo jiné uvedla v souvislosti s českými sirotky, že koncem loňského roku bylo vypláceno v Česku 38 522 sirotčích důchodů a že v ústavech je zhruba osm tisíc dětí, z toho ale jen 700 "právně volných", které je možné si osvojit. Podle Maláčové je ale přesto toto číslo poměrně vysoké.

"V minulém roce bylo osvojeno 393 dětí v České republice, a to zejména ve věkové kategorii do dvou let. A 614 dětí bylo umístěno do dlouhodobé péče pěstounů," uvedla ministryně.