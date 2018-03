Fiala: ODS nabídku od ANO nedostala, Babiš jen mate veřejnost

Česká televize není podle premiéra v demisi Andreje Babiše v ohrožení a on se nechystá veřejnoprávní média nijak napadat. Řekl to novinářům po skončení pořadu... více Diskuse (13)

Premiér v demisi

Babiš: Studenti a důchodci dostanou na jízdném slevy 75 procent

Důchodci nad 65 let a studenti by měli od letošního června dostávat ve vlacích a autobusech slevu na jízdném 75 procent. Novinka by měla začít platit od změny... více