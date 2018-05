Fiala v Duelu Jaromíra Soukupa: Babiš o vládě nejednal, spoléhá na tichou koalici

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát pozval do pořadu Duel Jaromíra Soukupa předsedu ODS Petra Fialu. V nejoblíbenější politické diskuzi v Česku se řešila témata, která hýbou politickou scénou.

V úvodu pořadu Jaromír Soukup připomněl, že je u moci stále vláda bez důvěry a označil tento stav za nejdelší politickou krizi po sametové revoluci.

Po přivítání hosta se generální ředitel ptal na situaci v Poslanecké sněmovně ohledně mimořádné schůze o kauze novičok. Ta se nakonec nekonala, neboť poslanci ANO, SPD a KSČM se odmítli přihlásit do systému a schůze byla neusnášeníschopná. "Debata se rozhodně měla konat, protože je to závažné téma," odvětil Fiala. Zkritizoval také prezidenta Zemana, který se několikrát nevhodně vyjádřil do médií.

Dále moderátora Soukupa zajímal názor Petra Fialy na SPD, tedy zda jí označuje za extrémistickou. Fiala SPD označil za politický extrém, upozornil však, že má své voliče, díky kterým je v Poslanecké sněmovně, navíc je legální, neboť jejich stanovy jsou legální. Sám předseda by si nedokázal představit možnou vládní spolupráci.

Poté se Jaromír Soukup dotkl tématu týkajícího se záplavou právních norem, ve kterých se neorientují ani samotní soudci. "Pracujeme na zrušení 2300 norem, které nemají v českém právním řádu co dělat. Některé jsou dokonce z období první republiky," uvedl místopředseda Poslanecké sněmovny. Poté doplnil tři problémy, které české voliče trápí nejvíce: migrace, korupce a politická situace. Moderátor zvýraznil hlavně korupci a chtěl znát názor předsedy Fialy. Ten prohlásil, že kde je zmatený systém, je větší prostor pro šíření korupce.

Nejtvrdší protikuřácký zákon

Poté se moderátor přesunul k tématu sestavování vlády a referenda ČSSD. "Andrej Babiš od začátku toužil po tom, že se prosadí svojí menšinovou vládu. Nechtěl ani vyjednávat, což je vůči voličům nezodpovědné," řekl Fiala. Také projevil soucit s kolegy s ČSSD, kteří v referendu hlasují se zavřenýma očima, neboť nevědí podrobnosti o postech na ministerstvech. Připraveného moderátora také zajímal názor předsedy na tichou koalici mezi hnutím ANO, SPD a KSČM, která protlačuje zákony v Poslanecké sněmovně.

Petr Fiala je vůči této koalici velmi skeptický a tato spolupráce byl evidentní už při obsazování postů v Poslanecké sněmovně, kdy nejprve byli zvoleni kandidáti SPD a KSČM. Poté chtěl Jaromír Soukup vědět, jaké řešení by navrhl, aby se vláda vymanila z krize. Fiala uvedl 5 klíčů, kterými by krizi řešil. Za zmínku stojí uvést podmínku, aby ve vládě nebyl trestně stíhaný premiér, nebo aby přestaly útoky na veřejnoprávní média.

Jedno z posledních témat byl protikuřácký zákon. Petru Fialovi zákaz kouření v restauracích vadí a hlasování o něm označil z apolitické pokrytectví, neboť poslanci ANO hlasovali proti svému návrhu. Předseda uvedl, že by stát neměl zasahovat do těchto záležitostí a měl by nechat hostinské rozhodovat o tom, zda chtějí, aby se v jejich podnicích kouřilo či ne.

"Nikde v Evropě nenajdete kuřácký zákon tak tvrdý, jako je u nás," odpověděl Fiala. Podle něj by stát měl především menší podnikatele (jako příklad uvedl hospody na vesnicích) podporovat a neházet jim klacky pod nohy. Zdůraznil také, že "vláda v demisi by měla jen svítit a topit". Fiala také dodal, že ODS zůstává alternativou k programu hnutí ANO. O lepšícím se postavení "svědčí stoupající preference v průzkumech mezi voliči".

