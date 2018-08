Filip: Poslanci KSČM podpoří sněmovní verzi zvyšování důchodů

Poslanci KSČM příští týden podpoří návrh na zvyšování důchodů v podobě, v jaké ho schválila sněmovna. Řekl to předseda strany Vojtěch Filip po jednání s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD). Sněmovnou schválená verze mimo jiné přidává důchodcům nad 85 let věku k důchodu měsíčně 1000 korun. Senát ji ale vrátil sněmovně s pozměňovacím návrhem, aby tisícikorunový příplatek k měsíčnímu důchodu dostávali senioři, kteří čerpají důchod 25 a více let. Ke sněmovní verzi se chtějí přiklonit i Piráti.

Filip zdůvodnil stanovisko KSČM mimo jiné tím, že senátní návrh by znamenal zásah do státního rozpočtu v objemu dvou miliard korun. "To by mohlo napříště ohrozit jednání o státním rozpočtu. Připomínám, že podle Ústavy České republiky Senát na státní rozpočet vliv nemá," řekl Filip. Poukazoval i na to, že pro zákon hlasovalo ve sněmovně 130 ze 132 přítomných poslanců.

Filip řekl, že ostatní věci, o nichž s ministryní dnes jednal, byly spíše společenského charakteru. Debatovali podle něj například o růstu minimální mzdy nebo o mateřských školách.

"Prvním účelem té schůzky bylo vlastně seznámit se s panem předsedou. Já jsem v minulých týdnech - a bude to i v těch příštích - měla několik desítek podobných schůzek," řekla novinářům Maláčová, která se ministryní stala 30. července. Debatovali spolu i o schůzi sněmovny, která se k vrácenému zákonu o důchodech uskuteční 22. srpna.

"Pan místopředseda sněmovny Filip mi sdělil, že budou podporovat tu vládní verzi," dodala. Podotkla, že sněmovní verze na rozdíl od senátní netrestá ty, co déle pracovali. "Ti lidé, kteří zůstali déle na trhu práce, tak by dostali ten zvýšený důchod adekvátně o 25 let později," popsala. Ohledně toho, jak podpořit ženy v důchodu, které pečovaly o děti, je podle ní zapotřebí systémový zásah. "Myslím si, že naše seniorky si zaslouží tu podporu již od prvního dne starobního, a nikoli 25 let po nástupu," dodala.