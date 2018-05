Foldyna se mračí: Já a nácek? Ne, jsem vlastenec!

Za vystupování s Nočními vlky, ruskými motorkáři oslavujícími Stalina, se místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna omlouvat nebude a vyčítá předsedovi Janu Hamáčkovi, že podléhá aktivistům na sociálních sítích. Držitel dvou antiekologických cen hájí novou vládu s babišovci a pochvaluje si, že do programu prosadil i stavbu jezů na dolním Labi.

Předseda ČSSD Jan Hamáček vám veřejně vynadal za to, že jste na Olšanských hřbitovech uctil památku padlých sovětských vojáků spolu s Nočními vlky, podporujícími Putina a Stalina. Hádal jste se tam s aktivisty. Prý se máte omluvit. Uděláte to?

Ne! Komu? Těm známým firmám, které organizovaly Majdan nebo protesty proti prezidentovi? Jejich způsob hybridního politického boje je, že vás ocejchují na Facebooku, na Twitteru a Honzovi Hamáčkovi píšou, jestli mě vyhodí ze strany a ať se ukáže. Překvapilo mě, že se těmito lidmi nechal přesvědčit. Mě tím do kouta nezatlačí a Honzovi přeju, aby se také nenechal zatlačit.

Jste místopředseda strany s dlouhou tradicí, jež teď nejspíše bude součástí vlády. Proč se vystavujete spolu s motorkáři, kteří otevřeně uctívají Stalina a Sovětský svaz, jenž nás ovládal? Nevrhá to na partaj špatné světlo?

A měl jsem to připomínat s motorkáři, kteří vzývají landsmanšaft? Já se poklonil památce těch, kteří padli v boji proti fašistům. Vím, a mnohokrát jsem to řekl i napsal, že Stalin byl také politik, který mohl za utrpení milionů lidí, ale o to teď nešlo, oddělme to.

Je zcela namístě, že jde významný politik uctít památku padlých vojáků. Otázka zní, zda tak má činit s partou, které se stýská po Sovětském svazu.

Ale to já nevím, oni sem nepřijeli vyprávět o Stalinovi, Sovětském svazu a bývalém impériu. Seděli se mnou tady v tom baru a o politice nikdo nemluvil. To, co mají symbolizovat, tvrdí média.

Nejen média, jejich šéf je na sankčním seznamu EU, to už není výmysl několika redakcí, ne?

Na sankčním seznamu je kdekdo. Proč na něm nejsou ti, kteří bombardovali v rozporu s mezinárodním právem Irák, Jugoslávii nebo podporují teroristy v opozici v Sýrii? Ten, kdo vyhrává, má bomby a peníze, se na sankční seznam nedostane. Kdyby tady někdo z členů Nočních vlků udělal cokoli, co by zavdávalo podezření z něčeho trestného, nebo jsem se dozvěděl, že provedl nějaký zločin, tak s ním končím.

Vás neznervózňuje nostalgie po sovětském impériu nebo zásahy Ruska v blízkém pohraničí - v Gruzii, na Krymu, na Ukrajině? Že by Moskva ráda kontrolovala území, které ovládala v minulosti?

Bavil jsem se s jednou akademičkou v Moskvě a ptal jsem se jí na nostalgii po Sovětském svazu. Tvrdila, že existuje nikoli stesk po komunistickém režimu, ale po svazu s průchozími hranicemi, po spolupráci. Závidí nám, co máme my v Unii. Neberou to imperiálně. Vždyť se to dá říct i o druhé straně, že se někam tlačí a vnucuje svou politiku.

Když jste byl na akci s Nočními vlky, vypadalo to, že více hájíte tradici jiné země. Působilo to po čtyřiceti letech zkušeností spíše kolaborantsky než vlastenecky, nemyslíte?

Ale nás tehdy neovládalo Rusko, ale Sovětský svaz! To je rozdíl a vytáčí mě, jak se to zaměňuje. To není totéž. Režim v Rusku dávno není brežněvovský komunismus, navíc Brežněv byl Ukrajinec. Já nejsem kolaborant, nikoho sem nezvu, jen jsem se setkal s motorkáři, uctil památku hrdinů, jejich dědů, nic víc. Vždyť je to srandovní, jak se kvůli tomu křičí, jak všichni stahují kalhoty dlouho před brodem.