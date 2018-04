GIBS dočasně vede Haderková, vláda vyhlásila výběrové řízení

Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) dočasně povede Lenka Haderková, která dosud působila na pozici vedoucí legislativního a právního oddělení inspekce, řekl mluvčí GIBS Ivo Mitáček.

Nového ředitele inspekce, který nahradí Michala Murína, bude vybírat nezávislá odborná komise. Navrženého kandidáta následně projednají bezpečnostní výbor Sněmovny a komise pro kontrolu GIBS, rozhodla vláda. V minulosti kabinet jmenoval ředitele bez výběrového řízení. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) předpokládá, že nový ředitel se ujme funkce na počátku července.

"Paní Haderková si v pondělí odpoledne převzala rozhodnutí o dočasném vedení Generální inspekce bezpečnostních sborů," uvedl Mitáček. Babiš se s dočasnou šéfkou GIBS, která se vedení inspekce ujme 1. května, také sešel.

Během svého dočasného mandátu považuje Haderková za nejdůležitější obnovit důvěru mezi inspekcí a státními zástupci a zahájit intenzivní spolupráci se sněmovní komisí pro kontrolu GIBS. V tiskové zprávě také uvedla, že hodlá vypracovat analýzu současného stavu s návrhem doporučených změn pro nově jmenovaného ředitele, který vzejde z výběrového řízení. "Dobře vím, že v řadách GIBS slouží desítky vynikajících profesionálů, jejichž práce si skutečně cením. Zároveň je však zřejmé, že důvěryhodnost i samotné fungování GIBS utrpělo trhliny, které představují prostor pro zásadní zlepšení, a jsem připravena nezbytné kroky k němu provést či alespoň je zahájit," zdůraznila.

Navečer vláda na webu zveřejnila podmínky výběrového řízení. Povede se podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Uchazeč by mimo jiné měl předložit písemnou práci v rozsahu maximálně osmi stran, která bude řešit koncepci Generální inspekce bezpečnostních sborů v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Dosavadní ředitel Murín skončil ve funkci dnes. V uplynulých týdnech vedl spor s premiérem Babišem. Inspekce v březnu sdělila, že premiér na Murína opakovaně tlačil, aby ve vedení GIBS skončil. Na schůzkách Babiš Murínovi podle inspekce řekl, že pokud ředitelské místo opustí do konce února, obejde se to "bez skandálu". Babiš to popřel, ale následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s ním kázeňské řízení. Premiér uvedl, že nemá k řediteli inspekce důvěru, zpochybnil také hospodaření GIBS.

Murín skončil kvůli vyčerpání v nemocnici. Odchod do civilu zdůvodnil slovy, že pokud by zůstal ve funkci, mohlo by to vést ke zpochybňování výsledků práce inspekce.