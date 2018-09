Globální pakt k migraci je nezávazný, ujišťuje Hamáček

Globální pakty o uprchlících a o migraci nejsou právně závazné ani vymahatelné, řekl ve středu ve sněmovně ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček (ČSSD). Pro Česko neznamenají podle něho žádné nové povinnosti a žádné nové závazky.

"Není to právně vynutitelná mezinárodní smlouva," zdůraznil před poslanci Hamáček. Pakty, které reagují na masové pohyby migrantů a uprchlíků, jsou podle něho politickou deklarací. Hamáček také uvedl, že není pravda, že pakt o migraci ji definuje jako základní lidské právo.

Sněmovní debatu o paktech prosadil Zdeněk Ondráček (KSČM). Hned v úvodu se tázal, že když jsou tyto dokumenty nezávazné a politické, proč je Česká republika neodmítne. "Proč to neříct natvrdo, že nás tyto dva globální pakty nezajímají?" řekl. Podle Ondráčka nejsou pakty nastaveny tak, aby utlumily migraci, ale naopak ji podporují. Prohlásil, že pokud členské státy OSN tyto pakty o migraci přijmou, zaváže je to k ratifikaci i na národních úrovních a tím se stanou závaznou součástí národních právních řádů.

Cílem migrační dohody, na jejíž podobě se shodlo v červenci přes 190 států OSN, je podpora bezpečné, řízené a legální migrace a snížení počtu případů pašování lidí a obchodování s lidmi. Pakt by se měl přijímat v prosinci v Maroku.

Z jednání o paktu se v loňském roce stáhly Spojené státy, protože dohoda je podle nich neslučitelná s migrační politikou Washingtonu. Ve druhé polovině července ohlásilo odchod z jednání o dohodě Maďarsko. Uvedlo, že pakt jde zcela proti bezpečnostním zájmům země.

Předseda SPD Tomio Okamura tvrdí, že pakty přinášejí nebezpečí pro Česko i pro Evropu. Česká republika by se podle něho měla zachovat stejně jako USA a Maďarsko, protože dokumenty jsou podle Okamury v rozporu s jejími zájmy. Sněmovna bude hlasovat o usnesení, které předseda SPD v tomto duchu navrhl. "Pokud neřekneme, že s paktem nesouhlasíme, všichni se na něj budou v budoucnu odvolávat," prohlásil šéf poslanců SPD Radim Fiala.

Hamáček upozornil, že uprchlický pakt nevyvolal žádné emoce a žádný stát od něj neodstoupil. Česko by bylo podle něho první. Nevidí důvod, proč by sněmovna měla přijímat usnesení, jak je navrhuje SPD. "Dnešní diskuse slouží jen k tomu, abychom děsili veřejnost a vyvolávali obavy z něčeho, co není namístě," řekl Hamáček.

Poslanec ODS Jan Skopeček (ODS) soudí, že migrační pakt může legitimizovat nelegální migraci a může vést k ochraně ekonomických migrantů. Pokud by tomu tak bylo, Česko by mělo z jednání o dokumentu podle ODS odstoupit. "Migrace je výchylka z normálu, anomálie," uvedl Skopeček.

Sněmovní debata o paktech je stále na začátku. Do diskuse je řádně přihlášena desítka poslanců.