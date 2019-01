Hamáček by k obědům zdarma uvítal koaliční jednání

Předseda sociální demokracie a vicepremiér Jan Hamáček by otázku bezplatného stravování dětí rád probral na koaličním jednání. Řekl to před dnešním jednáním vlády. ANO i ČSSD v posledních dnech předložily rozdílné návrhy. Sociální demokraté chtějí obědy bezplatně poskytovat v mateřských školách a na prvním stupni základních škol, podle ministerstva školství vedeného Robertem Plagou (ANO) by obědy zdarma mohly dostávat děti z rodin, které pobírají dětské přídavky.

Hamáček nechtěl předjímat, jak dnes návrhy na jednání kabinetu dopadnou. "My bychom uvítali koaliční jednání. Návrhy si konkurují a máme celou řadu otázek," řekl novinářům Hamáček. ČSSD má podle něj výhrady například k tomu, že by návrh ministerstva školství znamenal administrativní zátěž. "V rámci tisícovek pracovníků, kteří by posuzovali, kdo na to má a nemá nárok. Debata běží a musíme si to koaličně vyříkat," uvedl.

Vládní legislativci doporučili ministrům zaujmout k návrhu ČSSD negativní stanovisko. Předloha podle nich neupravuje způsob, jak by stát školní obědy finančně zajistil, a zřizovatelé škol by tak na ně většinou neměli peníze. Protože ČSSD předpokládá bezplatné obědy ve státních, obecních a krajských zařízeních, byla by podle vládních právníků nutná i úprava zákona o poskytování dotací soukromým školám.

Návrh ministerstva školství počítá s tím, že by obědy zdarma dostávaly děti z veřejných mateřských škol a z prvního stupně základních škol z rodin, které pobírají dětské přídavky. Příjem těchto domácností je nižší než 2,7násobek životního minima. "Náš návrh lépe cílí na potřebné děti v mateřských školách a na prvním stupni základních škol. Měl by se týkat asi 170 000 dětí," uvedl minulý týden Plaga. Obědy zdarma by podle návrhu MŠMT vyšly na 1,7 miliardy korun ročně. Sociální demokraté rozpočtové nároky vyčíslili na 5,4 miliardy korun pro školní rok od září 2020.